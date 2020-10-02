https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085285.html

Экс-представитель Госдепа оценил позицию Турции по Карабаху

Турция, поддерживая Азербайджан в карабахском конфликте, рискует усугубить противостояние, считает бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:43

2020-10-02T08:43

2020-10-02T08:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

эммануэль макрон

дональд трамп

владимир путин

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, поддерживая <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> в карабахском конфликте, рискует усугубить противостояние, считает бывший спецпредставитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по урегулированию конфликтов в <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> Кэри Кавано."Я обеспокоен тем, что позиция Турции в настоящий момент исключительно неконструктивная. Могу сказать, что в прошлом, когда мы работали с (бывшими президентами Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>) <a href="http://ria.ru/person_Gejjdar_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Гейдаром Алиевым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Робертом Кочаряном</a>, мы пользовались значительной поддержкой Турции в этом процессе. Турция предпринимала определенные, не всегда публичные шаги для того, чтобы достичь решения", - сказал РИА Новости Кавано.По его словам, нынешняя позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который открыто поддержал Азербайджан, не делает решение более достижимым."Я боюсь, что это усиливает конфликт, поскольку придает Азербайджану уверенности, что он может получить на поле боя больше, чем за столом переговоров, — а я не думаю, что это правда", - добавил Кавано.Говоря о том обстоятельстве, что Турция — член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, тогда как Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, Кавано исключил вероятность прямого столкновения третьих стран в регионе. Однако, по его словам, нужно опасаться неверных расчетов, которые могут привести к непредвиденным последствиям."Мы уже видели в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> случай, когда Турция сбила российский самолет. Да, разное может произойти, могут быть неверные расчеты или ошибки, последствия которых окажутся явно неожиданными", - сказал Кавано.МИД РФ сообщил ранее, что министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил с турецким коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a> эскалацию напряженности вокруг <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов. Также обе стороны выразили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578085139.html

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html

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сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире