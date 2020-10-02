Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085285.html
Экс-представитель Госдепа оценил позицию Турции по Карабаху
Турция, поддерживая Азербайджан в карабахском конфликте, рискует усугубить противостояние, считает бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:43
2020-10-02T08:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир путин
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928838_0:12:1695:965_1400x0_80_0_0_1b6a3fedd88f15c8369edb637bb3e1ef.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, поддерживая <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> в карабахском конфликте, рискует усугубить противостояние, считает бывший спецпредставитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по урегулированию конфликтов в <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> Кэри Кавано."Я обеспокоен тем, что позиция Турции в настоящий момент исключительно неконструктивная. Могу сказать, что в прошлом, когда мы работали с (бывшими президентами Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>) <a href="http://ria.ru/person_Gejjdar_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Гейдаром Алиевым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Робертом Кочаряном</a>, мы пользовались значительной поддержкой Турции в этом процессе. Турция предпринимала определенные, не всегда публичные шаги для того, чтобы достичь решения", - сказал РИА Новости Кавано.По его словам, нынешняя позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который открыто поддержал Азербайджан, не делает решение более достижимым."Я боюсь, что это усиливает конфликт, поскольку придает Азербайджану уверенности, что он может получить на поле боя больше, чем за столом переговоров, — а я не думаю, что это правда", - добавил Кавано.Говоря о том обстоятельстве, что Турция — член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, тогда как Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, Кавано исключил вероятность прямого столкновения третьих стран в регионе. Однако, по его словам, нужно опасаться неверных расчетов, которые могут привести к непредвиденным последствиям."Мы уже видели в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> случай, когда Турция сбила российский самолет. Да, разное может произойти, могут быть неверные расчеты или ошибки, последствия которых окажутся явно неожиданными", - сказал Кавано.МИД РФ сообщил ранее, что министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил с турецким коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a> эскалацию напряженности вокруг <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов. Также обе стороны выразили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578085139.html
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html
2
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928838_165:0:1537:1029_1400x0_80_0_0_948be31736f4e8764c0c7e0f7ef3d43c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире

Экс-представитель Госдепа оценил позицию Турции по Карабаху

08:43 02.10.2020 (обновлено: 08:50 02.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Турция, поддерживая Азербайджан в карабахском конфликте, рискует усугубить противостояние, считает бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.
"Я обеспокоен тем, что позиция Турции в настоящий момент исключительно неконструктивная. Могу сказать, что в прошлом, когда мы работали с (бывшими президентами Азербайджана и Армении) Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном, мы пользовались значительной поддержкой Турции в этом процессе. Турция предпринимала определенные, не всегда публичные шаги для того, чтобы достичь решения", - сказал РИА Новости Кавано.
По его словам, нынешняя позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который открыто поддержал Азербайджан, не делает решение более достижимым.
"Я боюсь, что это усиливает конфликт, поскольку придает Азербайджану уверенности, что он может получить на поле боя больше, чем за столом переговоров, — а я не думаю, что это правда", - добавил Кавано.
Ситуация в Мартуни - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 08:40
Азербайджан объявил о захвате стратегических высот в Карабахе
Говоря о том обстоятельстве, что Турция — член НАТО, тогда как Армения входит в ОДКБ, Кавано исключил вероятность прямого столкновения третьих стран в регионе. Однако, по его словам, нужно опасаться неверных расчетов, которые могут привести к непредвиденным последствиям.
"Мы уже видели в Сирии случай, когда Турция сбила российский самолет. Да, разное может произойти, могут быть неверные расчеты или ошибки, последствия которых окажутся явно неожиданными", - сказал Кавано.
МИД РФ сообщил ранее, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов. Также обе стороны выразили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 16:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
МИД прокомментировал данные о переброске сирийских боевиков в Карабах
 
Обсудить2
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ПутинСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Лента новостейМолния