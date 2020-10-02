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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578082964.html
В партии Зеленского заявили о готовности оказать военную помощь Баку
Киев готов оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила депутат... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T04:45
2020-10-02T04:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
верховная рада украины
нато
одкб
турция
азербайджан
армения
украина
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Киев готов оказать военную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, об этом в эфире телеканала "<u><a href="https://ukraina24.segodnya.ua/">Украина 24</a></u>" заявила депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Слуга народа" Людмила Марченко ."Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала она.Марченко выразила уверенность, что "если вопрос встанет остро, то <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не пройдет мимо"."Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно", - добавила депутат.Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.
https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html
https://ria.ru/20201001/nebenzya-1578077650.html
"А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с волами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у некоторых - пеньки... Говорят, это у офицеров, чтобы их можно было отличить во время бомбежек." М. Задорнов
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Вот куда пойдет часть денег ЕС и США, остальное по карманам. Потом будут оправдывать недостаток средств спонсированием войны в Карабахе.
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турция
азербайджан
армения
украина
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верховная рада украины, нато, одкб, турция, азербайджан, армения, украина, в мире

В партии Зеленского заявили о готовности оказать военную помощь Баку

04:45 02.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Киев готов оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Людмила Марченко .
"Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала она.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 20:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения отозвала посла в Израиле из-за поставок оружия Азербайджану
Марченко выразила уверенность, что "если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо".
"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно", - добавила депутат.
Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 21:25Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Небензя: Россия не поддерживает ни одну из сторон карабахского конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВерховная Рада УкраиныНАТООДКБТурцияАзербайджанАрменияУкраинаВ мире
 
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