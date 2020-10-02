https://ria.ru/20201002/karabakh-1578082964.html

В партии Зеленского заявили о готовности оказать военную помощь Баку

Киев готов оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила депутат... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T04:45

2020-10-02T04:45

2020-10-02T04:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

верховная рада украины

нато

одкб

турция

азербайджан

армения

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_b3c6ac529fe86e920ad42cbd47af7dd8.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Киев готов оказать военную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> на фоне обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, об этом в эфире телеканала "<u><a href="https://ukraina24.segodnya.ua/">Украина 24</a></u>" заявила депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Слуга народа" Людмила Марченко ."Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала она.Марченко выразила уверенность, что "если вопрос встанет остро, то <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не пройдет мимо"."Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно", - добавила депутат.Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.

https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html

https://ria.ru/20201001/nebenzya-1578077650.html

Жанна Фро "А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с волами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у некоторых - пеньки... Говорят, это у офицеров, чтобы их можно было отличить во время бомбежек." М. Задорнов 114

goldmikron Вот куда пойдет часть денег ЕС и США, остальное по карманам. Потом будут оправдывать недостаток средств спонсированием войны в Карабахе. 85

34

турция

азербайджан

армения

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, нато, одкб, турция, азербайджан, армения, украина, в мире