https://ria.ru/20201002/karabakh-1578082588.html

ЕС призвал остановить насилие в Нагорном Карабахе

Европейский союз призывает незамедлительно остановить эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и вернуться к политическому диалогу, сказал по итогам первого дня... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T03:43

2020-10-02T03:43

2020-10-02T03:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

шарль мишель

нагорный карабах

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578009446_55:129:694:488_1400x0_80_0_0_2755fb546ee6db964bae0c4a81884e5c.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> призывает незамедлительно остановить эскалацию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и вернуться к политическому диалогу, сказал по итогам первого дня заседания саммита ЕС глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>.Отвечая на вопрос журналистов о роли <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в этом конфликте, Мишель подчеркнул: "Мы хотим, чтобы все играли более конструктивную и позитивную роль, которая бы способствовала разрядке напряженности. Мы также призываем остановить иностранное вмешательство, которое не помогает разрядке ситуации, а делает ее более сложной".

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578078820.html

3

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, нагорный карабах, евросоюз, в мире