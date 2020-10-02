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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578082588.html
ЕС призвал остановить насилие в Нагорном Карабахе
Европейский союз призывает незамедлительно остановить эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и вернуться к политическому диалогу, сказал по итогам первого дня... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T03:43
2020-10-02T03:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
шарль мишель
нагорный карабах
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> призывает незамедлительно остановить эскалацию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и вернуться к политическому диалогу, сказал по итогам первого дня заседания саммита ЕС глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>.Отвечая на вопрос журналистов о роли <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в этом конфликте, Мишель подчеркнул: "Мы хотим, чтобы все играли более конструктивную и позитивную роль, которая бы способствовала разрядке напряженности. Мы также призываем остановить иностранное вмешательство, которое не помогает разрядке ситуации, а делает ее более сложной".
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578078820.html
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нагорный карабах
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шарль мишель, нагорный карабах, евросоюз, в мире

ЕС призвал остановить насилие в Нагорном Карабахе

03:43 02.10.2020
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаПодразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Европейский союз призывает незамедлительно остановить эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и вернуться к политическому диалогу, сказал по итогам первого дня заседания саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы призываем незамедлительно остановить боевые действия, мы принимаем все совместные усилия с другими международными силами для возобновления политического диалога в рамках Минской группы ОБСЕ. Это единственная возможность остановить насилие", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о роли Турции в этом конфликте, Мишель подчеркнул: "Мы хотим, чтобы все играли более конструктивную и позитивную роль, которая бы способствовала разрядке напряженности. Мы также призываем остановить иностранное вмешательство, которое не помогает разрядке ситуации, а делает ее более сложной".
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаШарль МишельНагорный КарабахЕвросоюзВ мире
 
Политика
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