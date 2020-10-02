https://ria.ru/20201002/karabakh-1578081368.html

Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани")... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T00:45

2020-10-02T00:45

2020-10-02T01:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани") Карену Джалавяну за взятие стратегически важных высот. Об этом карабахский лидер сообщил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/" target="_blank">Facebook</a>, выложив видео с церемонии награждения.Воинская часть "Ехникнер" была сформирована в начале 1990-х годов. Она дислоцируется на севере Карабаха и считается одним из самых боеспособных подразделений армии непризнанной республики.В ходе церемонии награждения, Арутюнян обратился по радиосвязи ко всем военнослужащим, находящимся на линии соприкосновения. "Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарных "Ехникнер", в результате которых были не только заняты стратегически важные высоты и пункты, но и нанесен большой урон противнику. Поэтому, видя совершенный подвиг, решил наградить легендарного командира Карена Джалавяна званием "Герой Арцаха", - сказал Арутюнян.По его словам, впоследствии должным образом будет оценен героизм всех военнослужащих. "Но я не мог ждать, видя, что сегодня произошло. Ваш подвиг армянский народ будет помнить еще долго", - заявил глава непризнанной республики.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578078820.html

https://ria.ru/20201001/natsmenshinstva-1578072865.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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