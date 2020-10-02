Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578081368.html
Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани")... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T00:45
2020-10-02T01:04
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577992884_0:0:3373:1897_1400x0_80_0_0_c681e8c154fa9bacfce0d6fbf9219a0d.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани") Карену Джалавяну за взятие стратегически важных высот. Об этом карабахский лидер сообщил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/" target="_blank">Facebook</a>, выложив видео с церемонии награждения.Воинская часть "Ехникнер" была сформирована в начале 1990-х годов. Она дислоцируется на севере Карабаха и считается одним из самых боеспособных подразделений армии непризнанной республики.В ходе церемонии награждения, Арутюнян обратился по радиосвязи ко всем военнослужащим, находящимся на линии соприкосновения. "Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарных "Ехникнер", в результате которых были не только заняты стратегически важные высоты и пункты, но и нанесен большой урон противнику. Поэтому, видя совершенный подвиг, решил наградить легендарного командира Карена Джалавяна званием "Герой Арцаха", - сказал Арутюнян.По его словам, впоследствии должным образом будет оценен героизм всех военнослужащих. "Но я не мог ждать, видя, что сегодня произошло. Ваш подвиг армянский народ будет помнить еще долго", - заявил глава непризнанной республики.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578078820.html
https://ria.ru/20201001/natsmenshinstva-1578072865.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577992884_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_ee42159c8efd14f853c0eb9b56bc5218.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот

00:45 02.10.2020 (обновлено: 01:04 02.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани") Карену Джалавяну за взятие стратегически важных высот. Об этом карабахский лидер сообщил на своей странице в Facebook, выложив видео с церемонии награждения.
Воинская часть "Ехникнер" была сформирована в начале 1990-х годов. Она дислоцируется на севере Карабаха и считается одним из самых боеспособных подразделений армии непризнанной республики.
В ходе церемонии награждения, Арутюнян обратился по радиосвязи ко всем военнослужащим, находящимся на линии соприкосновения. "Сегодня мы стали свидетелями героических боевых действий легендарных "Ехникнер", в результате которых были не только заняты стратегически важные высоты и пункты, но и нанесен большой урон противнику. Поэтому, видя совершенный подвиг, решил наградить легендарного командира Карена Джалавяна званием "Герой Арцаха", - сказал Арутюнян.
По его словам, впоследствии должным образом будет оценен героизм всех военнослужащих. "Но я не мог ждать, видя, что сегодня произошло. Ваш подвиг армянский народ будет помнить еще долго", - заявил глава непризнанной республики.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 22:01
В Карабахе врачи спасли раненного при обстреле французского журналиста
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 19:06Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях
 
Обсудить0
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния