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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578081280.html
США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны карабахского конфликта к перемирию, а внешние силы — к невмешательству. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T00:32
2020-10-02T01:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
майк помпео
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> призвал стороны карабахского конфликта к перемирию, а внешние силы — к невмешательству."Мы надеемся, что в предстоящие дни они увидят, что насилие не разрешит... этнические и политические конфликты и борьбу, и что наличие третьих сторон, других стран, которые к ним присоединятся, лишь усугубит проблему", - добавил Помпео.Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html
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нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
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майк помпео, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"

00:32 02.10.2020 (обновлено: 01:24 02.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны карабахского конфликта к перемирию, а внешние силы — к невмешательству.

"Мы выступаем против того, чтобы (конфликт) приобрел международный характер. Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне его. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе (стороны) дали задний ход. Мы говорили с лидерами каждой из двух стран, призывая их это сделать", - сказал Помпео в интервью Fox News.

"Мы надеемся, что в предстоящие дни они увидят, что насилие не разрешит... этнические и политические конфликты и борьбу, и что наличие третьих сторон, других стран, которые к ним присоединятся, лишь усугубит проблему", - добавил Помпео.
Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 17:08Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Москва и Париж заявили о фактах переброски сирийских наемников в Карабах
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМайк ПомпеоНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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