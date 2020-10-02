США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
00:32 02.10.2020 (обновлено: 01:24 02.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны карабахского конфликта к перемирию, а внешние силы — к невмешательству.
"Мы выступаем против того, чтобы (конфликт) приобрел международный характер. Мы считаем, что внешние силы должны оставаться вне его. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе (стороны) дали задний ход. Мы говорили с лидерами каждой из двух стран, призывая их это сделать", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Мы надеемся, что в предстоящие дни они увидят, что насилие не разрешит... этнические и политические конфликты и борьбу, и что наличие третьих сторон, других стран, которые к ним присоединятся, лишь усугубит проблему", - добавил Помпео.
Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в Нагорном Карабахе. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.