https://ria.ru/20201002/karabakh-1578081280.html

США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"

Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны карабахского конфликта к перемирию, а внешние силы — к невмешательству. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T00:32

2020-10-02T00:32

2020-10-02T01:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

майк помпео

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> призвал стороны карабахского конфликта к перемирию, а внешние силы — к невмешательству."Мы надеемся, что в предстоящие дни они увидят, что насилие не разрешит... этнические и политические конфликты и борьбу, и что наличие третьих сторон, других стран, которые к ним присоединятся, лишь усугубит проблему", - добавил Помпео.Президенты России, США и Франции в четверг выпустили заявление, посвященное обострению в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Лидеры осудили эскалацию противостояния и призвали стороны к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Столкновения в Нагорном Карабахе возобновились в конце прошлой недели. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html

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нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире