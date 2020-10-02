https://ria.ru/20201002/kadyrov-1578110391.html
Кадыров предложил считать его заказчиком инцидента с Навальным
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Алексея Навального, обвинившего Владимира Путина в "отравлении". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:48
2020-10-02T14:48
2020-10-03T01:06
госпитализация алексея навального
алексей навальный
рамзан кадыров
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> раскритиковал <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, обвинившего <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в "отравлении". В своем <a href="https://t.me/RKadyrov_95/1000" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a> Кадыров отметил бездоказательность заявлений основателя Фонда борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что именно благодаря Путину в России толерантно относятся к оппозиции. По его словам, этого до сих пор не произошло, потому что таких людей сдерживает президент.Вместе с тем Кадыров призвал создателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> не пиариться и не преследовать личные цели."Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", — написал он, назвав при этом Навального "игрушкой в руках тех, кто желает развала России".Как отметил глава Чечни, он удивлен, что блогер обвинил в случившемся Путина, а не его — "для пущей убедительности". "Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", — заключил Кадыров. Инцидент с Алексеем НавальнымОснователя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/navalnyy-1578103665.html
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578094343.html
Хрюпс Хрюпсов
Кадыров воевал против федеральных войск. Он попирает законы российской федерации. На территории чечни законы российской федерации не работают. По его личному приказу мочат и похищают людей. Он открыто угрожает в СМИ, призывает к насилию против блогеров, а потом ему спускают на тормозах, что "лишь пошутил" и не открывают дела. Я его не боюсь. И не уважаю. А вы?
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Александр Невский
"Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы", — предупредил он." - 200% поддерживаю. Всё верно, и это мы скоро узнаем. Не дадут ему долго жить, слишком много он знает про своих западных Хозяев, и никто не будет рисковать, чтобы он всё разболтал.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, рамзан кадыров
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
раскритиковал Алексея Навального
, обвинившего Владимира Путина
в "отравлении".
В своем телеграм-канале
Кадыров отметил бездоказательность заявлений основателя Фонда борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что именно благодаря Путину в России толерантно относятся к оппозиции.
"В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь", — написал руководитель республики.
По его словам, этого до сих пор не произошло, потому что таких людей сдерживает президент.
Вместе с тем Кадыров призвал создателя ФБК
не пиариться и не преследовать личные цели.
"Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", — написал он, назвав при этом Навального "игрушкой в руках тех, кто желает развала России".
Как отметил глава Чечни, он удивлен, что блогер обвинил в случившемся Путина, а не его — "для пущей убедительности".
"Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", — заключил Кадыров.
Инцидент с Алексеем Навальным
Основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в Москву
. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию
, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва
отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания
, США
, Швеция
, Чехия
. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.