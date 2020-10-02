https://ria.ru/20201002/gumpomosch-1578105892.html

Евросоюз направит гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха

Европейский союз выделяет экстренную гуманитарную помощь пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе населению по обе стороны от линии соприкосновения,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:42

2020-10-02T13:42

2020-10-02T13:50

обсе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

евросоюз

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз выделяет экстренную гуманитарную помощь пострадавшему от конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> населению по обе стороны от линии соприкосновения, сообщил в <a href="https://twitter.com/JanezLenarcic/status/1311977469357023232" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a>. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.В пятницу саммит ЕС также призвал стороны конфликта в Карабахе к деэскалации и возобновлению политического урегулирования.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, евросоюз, азербайджан, армения, в мире