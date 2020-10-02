Евросоюз направит гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха
13:42 02.10.2020 (обновлено: 13:50 02.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Гаврилко / Перейти в фотобанкУчебный класс в школе в азербайджанском Тертере близ Карабаха после обстрелов
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Европейский союз выделяет экстренную гуманитарную помощь пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе населению по обе стороны от линии соприкосновения, сообщил в Twitter еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
"В связи с боевыми действиями в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС выделяет чрезвычайную гуманитарную помощь всему гражданскому населению по обе стороны от линии соприкосновения", - написал он.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
В пятницу саммит ЕС также призвал стороны конфликта в Карабахе к деэскалации и возобновлению политического урегулирования.