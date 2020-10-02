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Лучшие фото недели: слон на мостовой, роботы-жокеи и пикник на краю света
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 02.10.2020
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коронавирус covid-19
макс ферстаппен
формула-1
папа римский
дубай
могила неизвестного солдата
"сокольники"
северное сияние
йом киппур
сектор газа
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
3
дубай
сектор газа
ялта
пекин
степанакерт
калифорния
коломбо
мехико (город)
тель-авив
сочи
мексика
краснодарский край
ватикан
катманду
мурманская область
милан
кливленд
лахор
париж
красноярск
индонезия
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коронавирус covid-19, макс ферстаппен, формула-1, папа римский, дубай, могила неизвестного солдата, "сокольники", северное сияние, йом киппур, сектор газа, транссибирская магистраль, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), ангела меркель, джо байден, владимир путин, сергей шойгу, ялта, пекин, степанакерт, калифорния, коломбо, мехико (город), тель-авив, сочи, мексика, краснодарский край, ватикан, катманду, мурманская область, милан, кливленд, лахор, париж, красноярск, индонезия, фото, фото

Лучшие фото недели: слон на мостовой, роботы-жокеи и пикник на краю света

11:39 02.10.2020 (обновлено: 13:55 02.10.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Stephane de Sakutin

Модели на показе коллекции белья Etam Live Show в Париже.

Модели во время показа на Etam Live Show 2020 весна/лето 2021 в Париже
1 из 30

Модели на показе коллекции белья Etam Live Show в Париже.

© AFP 2020 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia

Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя в Нагорном Карабахе.

Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
2 из 30

Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя в Нагорном Карабахе.

© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin

Девушки в защитных масках репетируют танец в культурном центре в Банда-Ахече, Индонезия.

Девушки танцуют в защитных масках для лица во время тренировки в художественном и культурном центре в Банда-Ачехе, Индонезия
3 из 30

Девушки в защитных масках репетируют танец в культурном центре в Банда-Ахече, Индонезия.

© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin
© AFP 2020 / Lakruwan Wanniarachchi

Погонщик едет на слоне по улице в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо.

Погонщик едет на слоне среди уличного движения в Пилияндале, пригороде столицы Шри-Ланки, Коломбо
4 из 30

Погонщик едет на слоне по улице в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо.

© AFP 2020 / Lakruwan Wanniarachchi
© AP Photo / Oded Balilty

Акробатка выступает на еврейском празднике Иом-кипур в Тель-Авиве.

Израильский акробат выступает во время еврейского праздника Йом-Кипур в Тель-Авиве, Израиль
5 из 30

Акробатка выступает на еврейском празднике Иом-кипур в Тель-Авиве.

© AP Photo / Oded Balilty
© AFP 2020 / Olivier Douliery/Pool

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, США
6 из 30

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде.

© AFP 2020 / Olivier Douliery/Pool
© AFP 2020 / Arif Ali

Ослик, груженный бочками с нефтью, на улице в Лахоре.

Мужчина рядом с повозкой груженной бочками с нефтью на улице в Лахоре
7 из 30

Ослик, груженный бочками с нефтью, на улице в Лахоре.

© AFP 2020 / Arif Ali
© AFP 2020 / Victoria Razo

Акция протеста в Мехико в Международный день безопасных абортов.

Акция протеста в Международный день безопасных абортов в Мехико
8 из 30

Акция протеста в Мехико в Международный день безопасных абортов.

© AFP 2020 / Victoria Razo
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Папа Франциск молится со священниками в Ватикане.

Папа Франциск молится вместе со священниками во дворе Сан-Дамасо в Ватикане
9 из 30

Папа Франциск молится со священниками в Ватикане.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Участники парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае.

Участники соревнований во время парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае
10 из 30

Участники парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин наблюдает за учениями "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На втором плане — министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр Южного военного округа в Астраханской области
11 из 30

Владимир Путин наблюдает за учениями "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На втором плане — министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Солдаты почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

Солдаты почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Москве
12 из 30

Солдаты почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Арам Нерсесян

Жители столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

Мирные жители в Степанакерте, Нагорный Карабах
13 из 30

Жители столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

© РИА Новости / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Посетительница арт-пикника "Люди моря" на Массандровском пляже в Ялте.

Арт-пикник Люди моря в Ялте
14 из 30

Посетительница арт-пикника "Люди моря" на Массандровском пляже в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Aditya Aji

Мальчик сидит под граффити с изображением коронавируса в Богоре, Индонезия.

Мальчик сидит под граффити с изображением коронавируса в Богоре, Индонезия
15 из 30

Мальчик сидит под граффити с изображением коронавируса в Богоре, Индонезия.

© AFP 2020 / Aditya Aji
© AFP 2020 / Miguel Medina

Выпускницы Института Марангони позируют в придуманных ими нарядах на Неделе моды в Милане.

Выпускницы Института Marangoni позируют в придуманных ими нарядах на Неделе моды в Милане
16 из 30

Выпускницы Института Марангони позируют в придуманных ими нарядах на Неделе моды в Милане.

© AFP 2020 / Miguel Medina
© AFP 2020 / Said Khatib

Такси на КПП Рафиах на границе Египта и сектора Газа.

Автомобиль службы такси на КПП Рафиах на границе Египта и Сектора Газа
17 из 30

Такси на КПП Рафиах на границе Египта и сектора Газа.

© AFP 2020 / Said Khatib
© REUTERS / Adrees Latif Тушение пожаров в Калифорнии, США.
Тушение пожаров в Калифорнии, США
18 из 30
Тушение пожаров в Калифорнии, США.
© REUTERS / Adrees Latif
© AFP 2020 / Mohammed Abed

Девушка на пляже в секторе Газа.

Девушка на пляже в Секторе Газа
19 из 30

Девушка на пляже в секторе Газа.

© AFP 2020 / Mohammed Abed
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Девушка читает книгу на пикнике в деревне Чобхар в Катманду.

Девушка читает книгу во время пикника в деревне Чобхар в Катманду
20 из 30

Девушка читает книгу на пикнике в деревне Чобхар в Катманду.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© AFP 2020 / Karim Sahib

Верблюды и хендлер во время гонки с роботами-жокеями в Дубае.

Хэндлеры пасут верблюдов во время гонки с роботами-жокеями в Дубае
21 из 30

Верблюды и хендлер во время гонки с роботами-жокеями в Дубае.

© AFP 2020 / Karim Sahib
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотенок в переноске на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
Котенок в переноске на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
22 из 30
Котенок в переноске на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AFP 2020 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Ангела Меркель в защитной маске на заседании в бундестаге.

Канцлер Германии Ангела Меркель в защитной маске на заседании в Бундестаге
23 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель в защитной маске на заседании в бундестаге.

© AFP 2020 / Tobias Schwarz
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области
24 из 30
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская магистраль.

Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль
25 из 30

Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская магистраль.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен участвует в квалификации российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" в Сочи.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен принимает участие в квалификации российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020 на трассе Сочи Автодром
26 из 30

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен участвует в квалификации российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" в Сочи.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.

Девушки фотографируют участников парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае
27 из 30

Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Люди в защитных масках на церемонии поднятия государственного флага в Пекине, приуроченной к 71-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

Люди в защитных масках на церемонии поднятия государственного флага на площади Тяньаньмэнь по случаю 71-й годовщины образования КНР
28 из 30

Люди в защитных масках на церемонии поднятия государственного флага в Пекине, приуроченной к 71-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники осеннего мотофестиваля в Москве.

Участники осеннего мотофестиваля во время мотопробега в Москве
29 из 30

Участники осеннего мотофестиваля в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Квадроцикл едет по тайге недалеко от Красноярска.

Квадроцикл едет по дороге в восточно-сибирской тайге недалеко от Красноярска
30 из 30

Квадроцикл едет по тайге недалеко от Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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