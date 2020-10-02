Лучшие фото недели: слон на мостовой, роботы-жокеи и пикник на краю света
Модели на показе коллекции белья Etam Live Show в Париже.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя в Нагорном Карабахе.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя в Нагорном Карабахе.
Девушки в защитных масках репетируют танец в культурном центре в Банда-Ахече, Индонезия.
Девушки в защитных масках репетируют танец в культурном центре в Банда-Ахече, Индонезия.
Погонщик едет на слоне по улице в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо.
Погонщик едет на слоне по улице в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо.
Акробатка выступает на еврейском празднике Иом-кипур в Тель-Авиве.
Акробатка выступает на еврейском празднике Иом-кипур в Тель-Авиве.
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде.
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде.
Ослик, груженный бочками с нефтью, на улице в Лахоре.
Акция протеста в Мехико в Международный день безопасных абортов.
Папа Франциск молится со священниками в Ватикане.
Участники парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае.
Участники парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае.
Владимир Путин наблюдает за учениями "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На втором плане — министр обороны Сергей Шойгу.
Владимир Путин наблюдает за учениями "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На втором плане — министр обороны Сергей Шойгу.
Солдаты почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.
Солдаты почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.
Жители столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.
Посетительница арт-пикника "Люди моря" на Массандровском пляже в Ялте.
Посетительница арт-пикника "Люди моря" на Массандровском пляже в Ялте.
Мальчик сидит под граффити с изображением коронавируса в Богоре, Индонезия.
Выпускницы Института Марангони позируют в придуманных ими нарядах на Неделе моды в Милане.
Выпускницы Института Марангони позируют в придуманных ими нарядах на Неделе моды в Милане.
Такси на КПП Рафиах на границе Египта и сектора Газа.
Девушка на пляже в секторе Газа.
Девушка читает книгу на пикнике в деревне Чобхар в Катманду.
Верблюды и хендлер во время гонки с роботами-жокеями в Дубае.
Канцлер Германии Ангела Меркель в защитной маске на заседании в бундестаге.
Канцлер Германии Ангела Меркель в защитной маске на заседании в бундестаге.
Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская магистраль.
Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская магистраль.
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен участвует в квалификации российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" в Сочи.
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен участвует в квалификации российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" в Сочи.
Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.
Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.
Люди в защитных масках на церемонии поднятия государственного флага в Пекине, приуроченной к 71-й годовщине образования Китайской Народной Республики.
Люди в защитных масках на церемонии поднятия государственного флага в Пекине, приуроченной к 71-й годовщине образования Китайской Народной Республики.
Участники осеннего мотофестиваля в Москве.
Квадроцикл едет по тайге недалеко от Красноярска.