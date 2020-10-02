https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html

Польша и Венгрия научат Евросоюз демократии — и разрушат его

Еврокомиссия впервые выпустила доклад о состоянии верховенства права в ЕС. Сенсаций документ не принес. Как и ожидалось, главными объектами критики стали две... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:00

2020-10-02T08:00

2020-10-02T11:50

вера юрова

еврокомиссия

авторы

евросоюз

польша

венгрия

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Еврокомиссия впервые <a href="https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en" target="_blank">выпустила доклад</a> о состоянии верховенства права в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>. Сенсаций документ не принес. Как и ожидалось, главными объектами критики стали две восточноевропейские страны, давно обеспечивающие головную боль Брюсселю, — Венгрия и Польша. В их адрес выдвинуты уже привычные обвинения в попустительстве коррупции, ущемлении свободы слова и отсутствии независимых судов.Варшава и Будапешт были готовы к такому повороту. За пару дней до того министры иностранных дел двух государств <a href="https://www.rt.com/news/501930-hungary-poland-institute-eu-attacks/" target="_blank">анонсировали</a> создание института, который будет заниматься ровно тем же самым, чему посвящен доклад, — мониторингом состояния верховенства права в Европейском союзе.А венгерский лидер <a href="https://ria.ru/20200929/evrokomissiya-1577947378.html" target="_blank">направил письмо</a> с требованием отставки одного из соавторов доклада — замглавы Еврокомиссии по ценностям и прозрачности <a href="https://ria.ru/person_Vera_JUrova" target="_blank">Веры Юровой</a> — за антивенгерские высказывания. Та, в частности, назвала Венгрию под руководством Виктора Орбана "больной демократией".Хорошо известно, что Польша и Венгрия сумели занять очень выгодное для себя положение в Европейском союзе. С одной стороны, они получают от него финансовую поддержку, масштабам которой могут только позавидовать их соседи по региону. А с другой, уровень суверенности их политики недосягаем для большинства даже старых членов союза. В общем, обе страны делают что считают нужным, посылают куда подальше Брюссель с его претензиями и при этом беззастенчиво требуют от него же продолжения банкета в виде подпитки щедрыми дотациями.Такое положение дел <a href="https://www.bbc.com/russian/features-53438720" target="_blank">вызывает недоумение</a> у многих наблюдателей: почему ЕС, давно и резко критикующий эти государства за их несоответствие европейским демократическим стандартам, тем не менее не принимает действенных мер по изменению ситуации, например, не накажет ренегатов рублем, вернее, евро?Ответ прост: подобных инструментов нет. Вернее, в теории таковые имеются, но процедуры столь сложны и требуют настолько высокого уровня внутреннего консенсуса, что применить их на практике фактически невозможно.Однако теперь у Будапешта и Варшавы появилась причина нервничать по данному поводу. Собственно, их резкие телодвижения последних дней как раз и выдают, что в двух столицах прекрасно осознают складывающуюся весьма неблагоприятную для них ситуацию.Европе в скором времени предстоит распределять средства из фонда помощи для восстановления национальных экономик, пострадавших от пандемии. В июле прошел экстренный бюджетный саммит ЕС, на котором среди прочего была достигнута договоренность об увязывании выплат с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей.А на днях Германия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, <a href="https://www.dw.com/ru/frg-predlozhila-nakazanie-dlja-narushitelej-verhovenstva-prava-v-es/a-55084836" target="_blank">подготовила проект указа</a> об экономических санкциях в отношении стран — членов ЕС за нарушение принципа верховенства права. Важная деталь — факт нарушений необходимо подтвердить "достаточно прямым образом". Надо полагать, что обнародованный доклад Еврокомиссии будет сочтен достаточно прямым подтверждением таковых.В общем, над Польшей и Венгрией нависла угроза и впрямь потерять существенную долю получаемых субсидий — а значит, автоматически встает вопрос об их реакции на подобное развитие событий.Впрочем, резкость их последних заявлений, включая обещания самим поучить Европу верховенству права и демократии, намекает, каковой та, скорее всего, окажется: шансы на то, что Варшава и Будапешт прогнутся под давлением, выглядят не слишком высокими. Куда более вероятным представляется прямо противоположный исход — в буквальном смысле их исход из Европейского союза.Если еще совсем недавно потеря Евросоюзом кого-то из своих членов казалась совершенно немыслимой, то за короткое время все кардинально поменялось — и в политическом смысле, и в экономическом, и в идеологическом.Экономики Венгрии и Польши являются одними из самых успешно развивающихся не только в Восточной, но и в целом в Европе. Оба государства с толком распорядились возможностями и финансовой помощью, что им на протяжении полутора десятилетий предоставлял Брюссель. У них есть основания полагать, что они не пропадут и без него. Зато идея оставаться в составе ЕС без привычных вливаний при таких раскладах быстро теряет свою привлекательность.Конечно, у Европейского союза останется немало возможностей сделать Варшаве и Будапешту финансово больно за отступничество. Но, в конце концов, Великобританию это не остановило. А Brexit, помимо многих иных аспектов, снял чисто психологическое табу с самой идеи выхода из ЕС, продемонстрировав всему миру, что это вполне возможно и небо вовсе не падает на землю.Политически ситуация также подталкивает поляков и венгров к эскалации.Идет быстрая деградация мировой политической системы, амбициозные державы включились в борьбу за место под солнцем и повышение своего статуса. Польша и Венгрия уже участвуют в данных процессах, пусть и используя сильно разные стратегии, — из этого, кстати, проистекает немалая часть их проблем с единой Европой.Результат, конечно, непредсказуем, но вариант "сделать и, возможно, пожалеть" для нынешнего руководства обоих государств, без сомнения, выглядит предпочтительнее, чем все бросить, сложить лапки и согласиться стать послушным вассалом старших товарищей из западноевропейских столиц, заранее капитулировав в начавшейся геополитической гонке.Ну а ЕС не может позволить и дальше двум нахальным восточноевропейским столицам безнаказанно подрывать свой авторитет — и уже просто обязан их чувствительно наказать, чтобы продемонстрировать собственную власть. Вот только весьма вероятная потеря еще двух членов союза тяжело ударит бумерангом по единой Европе, ее весу, возможностям и престижу.Так что кто в итоге больше пожалеет — большой вопрос.

https://ria.ru/20200929/evrokomissiya-1577947378.html

https://ria.ru/20200721/1574626362.html

https://ria.ru/20200719/1574558102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/vengriya-1576601342.html

Арсений Новиков Ждём! 112

bobkov1001 "только рублём" это известный приём, и очень хорошо действует, минус 10-15 лярдов$ и станут они"белые и пушистые" 106

7

польша

венгрия

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

вера юрова, еврокомиссия, авторы, евросоюз, польша, венгрия