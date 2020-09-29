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https://ria.ru/20200929/evrokomissiya-1577947378.html
ЕК подтвердила получение письма Орбана об отставке еврокомиссара Юровой
Европейская комиссия получила письмо от венгерского премьера Виктора Орбана с требованием отставки одного из еврокомиссаров и готовит соответствующий ответ,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:54
2020-09-29T14:54
вера юрова
брюссель
еврокомиссия
виктор орбан
венгрия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Европейская комиссия получила письмо от венгерского премьера <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Orban/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Орбана</a> с требованием отставки одного из еврокомиссаров и готовит соответствующий ответ, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.Ранее агентство Рейтер сообщило, что венгерский премьер направил руководству <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> письмо с требованием отправить в отставку вице-президента ЕК <a href="http://ria.ru/person_Vera_JUrova/" target="_blank" data-auto="true">Веру Юрову</a>, которая отвечает за европейские ценности и прозрачность, в связи с ее высказываниями по ситуации с соблюдением норм верховенства права в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>."Это письмо поступило накануне, мы готовим ответ, который будет направлен венгерскому правительству", - сказала представитель ЕК на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>. Она также подчеркнула, что замглавы Еврокомиссии Юрова пользуется полной поддержкой руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Венгрия часто сталкивается с критикой в ЕС из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права, в частности, в области СМИ и судебной системы.Венгрия также отказывается принимать прибывающих в ЕС беженцев в рамках решений по их распределению между европейскими государствами.
https://ria.ru/20200611/1572804278.html
https://ria.ru/20200923/evrokomissiya-1577661183.html
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вера юрова, брюссель, еврокомиссия, виктор орбан, венгрия, в мире

ЕК подтвердила получение письма Орбана об отставке еврокомиссара Юровой

14:54 29.09.2020
 
© AP Photo / Darko VojinovicЕврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Европейская комиссия получила письмо от венгерского премьера Виктора Орбана с требованием отставки одного из еврокомиссаров и готовит соответствующий ответ, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что венгерский премьер направил руководству Еврокомиссии письмо с требованием отправить в отставку вице-президента ЕК Веру Юрову, которая отвечает за европейские ценности и прозрачность, в связи с ее высказываниями по ситуации с соблюдением норм верховенства права в Венгрии.
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"Это письмо поступило накануне, мы готовим ответ, который будет направлен венгерскому правительству", - сказала представитель ЕК на пресс-конференции в Брюсселе. Она также подчеркнула, что замглавы Еврокомиссии Юрова пользуется полной поддержкой руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Венгрия часто сталкивается с критикой в ЕС из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права, в частности, в области СМИ и судебной системы.
Венгрия также отказывается принимать прибывающих в ЕС беженцев в рамках решений по их распределению между европейскими государствами.
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Вера ЮроваБрюссельЕврокомиссияВиктор ОрбанВенгрияВ мире
 
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