https://ria.ru/20200929/evrokomissiya-1577947378.html

ЕК подтвердила получение письма Орбана об отставке еврокомиссара Юровой

Европейская комиссия получила письмо от венгерского премьера Виктора Орбана с требованием отставки одного из еврокомиссаров и готовит соответствующий ответ,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:54

2020-09-29T14:54

2020-09-29T14:54

вера юрова

брюссель

еврокомиссия

виктор орбан

венгрия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Европейская комиссия получила письмо от венгерского премьера <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Orban/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Орбана</a> с требованием отставки одного из еврокомиссаров и готовит соответствующий ответ, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.Ранее агентство Рейтер сообщило, что венгерский премьер направил руководству <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> письмо с требованием отправить в отставку вице-президента ЕК <a href="http://ria.ru/person_Vera_JUrova/" target="_blank" data-auto="true">Веру Юрову</a>, которая отвечает за европейские ценности и прозрачность, в связи с ее высказываниями по ситуации с соблюдением норм верховенства права в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>."Это письмо поступило накануне, мы готовим ответ, который будет направлен венгерскому правительству", - сказала представитель ЕК на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>. Она также подчеркнула, что замглавы Еврокомиссии Юрова пользуется полной поддержкой руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Венгрия часто сталкивается с критикой в ЕС из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права, в частности, в области СМИ и судебной системы.Венгрия также отказывается принимать прибывающих в ЕС беженцев в рамках решений по их распределению между европейскими государствами.

https://ria.ru/20200611/1572804278.html

https://ria.ru/20200923/evrokomissiya-1577661183.html

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брюссель

венгрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вера юрова, брюссель, еврокомиссия, виктор орбан, венгрия, в мире