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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/diagnostika-1578097572.html
Миронов предложил создать бесплатную надомную службу диагностики COVID-19
Лидер думской фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением создать государственную службу бесплатной диагностики коронавируса... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:00
2020-10-02T12:00
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
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общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Лидер думской фракции "Справедливая Россия" в Госдуме <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> выступил с предложением создать государственную службу бесплатной диагностики коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний, сообщает в пятницу пресс-служба лидера партии.Миронов пояснил, что на фоне второй волны коронавируса врачи и эксперты вновь заговорили о том, что главной причиной осложнений при COVID-19 является позднее обращение к врачам."Уверен, дело не только в коварстве нового вируса, который легко спутать с обычным гриппом, но и в неэффективности системы первичной медицинской помощи, которая просто оказалась не готова к пандемии", - отметил Миронов.Также он напомнил, что даже в таких крупных городах, как <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a>, с развитой сетью поликлиник, люди неделю могут ждать тестирования на коронавирус.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, москва, общество

Миронов предложил создать бесплатную надомную службу диагностики COVID-19

12:00 02.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением создать государственную службу бесплатной диагностики коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний, сообщает в пятницу пресс-служба лидера партии.

"Мы считаем необходимым создать бесплатную государственную службу по диагностике коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний", - приводит пресс-служба слова Миронова.

Миронов пояснил, что на фоне второй волны коронавируса врачи и эксперты вновь заговорили о том, что главной причиной осложнений при COVID-19 является позднее обращение к врачам.
"Уверен, дело не только в коварстве нового вируса, который легко спутать с обычным гриппом, но и в неэффективности системы первичной медицинской помощи, которая просто оказалась не готова к пандемии", - отметил Миронов.
Также он напомнил, что даже в таких крупных городах, как Москва, с развитой сетью поликлиник, люди неделю могут ждать тестирования на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМоскваОбщество
 
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