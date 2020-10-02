Миронов предложил создать бесплатную надомную службу диагностики COVID-19
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением создать государственную службу бесплатной диагностики коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний, сообщает в пятницу пресс-служба лидера партии.
"Мы считаем необходимым создать бесплатную государственную службу по диагностике коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний", - приводит пресс-служба слова Миронова.
Миронов пояснил, что на фоне второй волны коронавируса врачи и эксперты вновь заговорили о том, что главной причиной осложнений при COVID-19 является позднее обращение к врачам.
"Уверен, дело не только в коварстве нового вируса, который легко спутать с обычным гриппом, но и в неэффективности системы первичной медицинской помощи, которая просто оказалась не готова к пандемии", - отметил Миронов.
Также он напомнил, что даже в таких крупных городах, как Москва, с развитой сетью поликлиник, люди неделю могут ждать тестирования на коронавирус.
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