https://ria.ru/20201002/diagnostika-1578097572.html

Миронов предложил создать бесплатную надомную службу диагностики COVID-19

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением создать государственную службу бесплатной диагностики коронавируса... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:00

2020-10-02T12:00

2020-10-02T12:00

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Лидер думской фракции "Справедливая Россия" в Госдуме <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> выступил с предложением создать государственную службу бесплатной диагностики коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний, сообщает в пятницу пресс-служба лидера партии.Миронов пояснил, что на фоне второй волны коронавируса врачи и эксперты вновь заговорили о том, что главной причиной осложнений при COVID-19 является позднее обращение к врачам."Уверен, дело не только в коварстве нового вируса, который легко спутать с обычным гриппом, но и в неэффективности системы первичной медицинской помощи, которая просто оказалась не готова к пандемии", - отметил Миронов.Также он напомнил, что даже в таких крупных городах, как <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a>, с развитой сетью поликлиник, люди неделю могут ждать тестирования на коронавирус.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578093699.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, москва, общество