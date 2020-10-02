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МВД Дагестана отчитало людей, поддержавших беглецов из колонии
Министерство внутренних дел Дагестана отчитало пользователей соцсетей, поддерживающих в комментариях шестерых сбежавших из колонии заключенных, говорится в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:38
2020-10-02T17:38
республика дагестан
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a> отчитало пользователей соцсетей, поддерживающих в комментариях шестерых сбежавших из колонии заключенных, говорится в посте ведомства в <a href="https://www.instagram.com/p/CF14TQiqiiq/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.В сообщении отмечается, что все жители республики хотят жить в процветающем и безопасном Дагестане, "но как это возможно в обществе, где шесть беглых, особо опасных преступников, осужденных за жестокие убийства и торговлю наркотиками, сбежавших из колонии строгого режима, получают такое одобрение и поддержку?"."Если один из них выйдет на вас с ножом, вы уверены, что он передумает, узнав о том, как яро вы "поддерживали его в комментариях?" - вопрошают в ведомстве.В министерстве отметили, что для успешности и процветания любого региона необходимо, чтобы его населяли зрелые люди с твердыми моральными и нравственными принципами.
https://ria.ru/20200928/pobeg-1577906094.html
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республика дагестан, махачкала, происшествия

МВД Дагестана отчитало людей, поддержавших беглецов из колонии

17:38 02.10.2020
 
© Фото : МВД Дагестана Задержание преступников, сбежавших из колонии в Дагестане
Задержание преступников, сбежавших из колонии в Дагестане - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : МВД Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Дагестана отчитало пользователей соцсетей, поддерживающих в комментариях шестерых сбежавших из колонии заключенных, говорится в посте ведомства в Instagram.
Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
В сообщении отмечается, что все жители республики хотят жить в процветающем и безопасном Дагестане, "но как это возможно в обществе, где шесть беглых, особо опасных преступников, осужденных за жестокие убийства и торговлю наркотиками, сбежавших из колонии строгого режима, получают такое одобрение и поддержку?".
"Если один из них выйдет на вас с ножом, вы уверены, что он передумает, узнав о том, как яро вы "поддерживали его в комментариях?" - вопрошают в ведомстве.
В министерстве отметили, что для успешности и процветания любого региона необходимо, чтобы его населяли зрелые люди с твердыми моральными и нравственными принципами.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 17:57
Задержан сотрудник дагестанской колонии, где сбежали шестеро осужденных
 
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Республика ДагестанМахачкалаПроисшествия
 
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