https://ria.ru/20201002/chicherina-1578104484.html

Попавшая под обстрел в Карабахе Юлия Чичерина вышла на связь

Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:22

2020-10-02T13:22

2020-10-02T13:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

юлия чичерина

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал РИА Новости представитель артистки.Ранее представитель Чичериной сообщил РИА Новости, что певица находится в Нагорном Карабахе и не выходит на связь.Представитель добавил, что артистка останется на какое-то время в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт для солдат на передовой. "Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201002/udar-1578101848.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия чичерина, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире