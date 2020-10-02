Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/chicherina-1578104484.html
Попавшая под обстрел в Карабахе Юлия Чичерина вышла на связь
Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:22
2020-10-02T13:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
юлия чичерина
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578095498_0:98:1081:706_1400x0_80_0_0_6fa0428f6b2d8951fadb356fa8af6a01.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал РИА Новости представитель артистки.Ранее представитель Чичериной сообщил РИА Новости, что певица находится в Нагорном Карабахе и не выходит на связь.Представитель добавил, что артистка останется на какое-то время в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт для солдат на передовой. "Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201002/udar-1578101848.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578095498_0:0:1081:810_1400x0_80_0_0_42b69fce21b8f7c9d8b4d2abd3076b23.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия чичерина, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Попавшая под обстрел в Карабахе Юлия Чичерина вышла на связь

13:22 02.10.2020 (обновлено: 13:23 02.10.2020)
 
© Фото : @julia_chicherina/InstagramЮлия Чичерина
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : @julia_chicherina/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал РИА Новости представитель артистки.
Ранее представитель Чичериной сообщил РИА Новости, что певица находится в Нагорном Карабахе и не выходит на связь.
"Она вышла на связь, я знаю, что их вывезли в Степанакерт... Юлия действительно попала под обстрел, и долго она выбиралась, сейчас вырвалась из зоны конфликта", - сказал собеседник агентства, добавив, что вместе с Чичериной был ее супруг.
Представитель добавил, что артистка останется на какое-то время в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт для солдат на передовой. "Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать", - заключил собеседник агентства.
Кадры Степанакерта после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 12:46Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения обвинила Азербайджан в ударе по Степанакерту
 
Обсудить-2
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЮлия ЧичеринаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
21:56В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов
21:41В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа
Лента новостейМолния