https://ria.ru/20201002/chicherina-1578104484.html
Попавшая под обстрел в Карабахе Юлия Чичерина вышла на связь
Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:22
2020-10-02T13:22
2020-10-02T13:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
юлия чичерина
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал РИА Новости представитель артистки.Ранее представитель Чичериной сообщил РИА Новости, что певица находится в Нагорном Карабахе и не выходит на связь.Представитель добавил, что артистка останется на какое-то время в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт для солдат на передовой. "Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201002/udar-1578101848.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны, они останутся в Нагорном Карабахе, чтобы Чичерина выступила перед солдатами, рассказал РИА Новости представитель артистки.
Ранее представитель Чичериной сообщил РИА Новости, что певица находится в Нагорном Карабахе и не выходит на связь.
"Она вышла на связь, я знаю, что их вывезли в Степанакерт... Юлия действительно попала под обстрел, и долго она выбиралась, сейчас вырвалась из зоны конфликта", - сказал собеседник агентства, добавив, что вместе с Чичериной был ее супруг.
Представитель добавил, что артистка останется на какое-то время в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт для солдат на передовой. "Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать", - заключил собеседник агентства.