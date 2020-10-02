https://ria.ru/20201002/chicherina-1578095173.html

Юлия Чичерина не выходит на связь в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина находится в Нагорном Карабахе и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:35

2020-10-02T11:35

2020-10-02T12:55

культура

обострение конфликта в нагорном карабахе

шоу-бизнес

юлия чичерина

нагорный карабах

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a> находится в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578087279.html

nakιs Kamakιs Совершила поступок. Карабах с нами. 388

ИВЗ ГОР Надеюсь, что с ней все в порядке 388

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нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, шоу-бизнес, юлия чичерина, нагорный карабах