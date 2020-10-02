https://ria.ru/20201002/chicherina-1578095173.html
Юлия Чичерина не выходит на связь в Нагорном Карабахе
Певица Юлия Чичерина находится в Нагорном Карабахе и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:35
2020-10-02T11:35
2020-10-02T12:55
культура
обострение конфликта в нагорном карабахе
шоу-бизнес
юлия чичерина
нагорный карабах
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a> находится в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578087279.html
nakιs Kamakιs
Совершила поступок. Карабах с нами.
388
ИВЗ ГОР
Надеюсь, что с ней все в порядке
388
20
нагорный карабах
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в нагорном карабахе, шоу-бизнес, юлия чичерина, нагорный карабах