Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201002/chicherina-1578095173.html
Юлия Чичерина не выходит на связь в Нагорном Карабахе
Певица Юлия Чичерина находится в Нагорном Карабахе и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:35
2020-10-02T12:55
культура
обострение конфликта в нагорном карабахе
шоу-бизнес
юлия чичерина
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578095498_0:98:1081:706_1400x0_80_0_0_6fa0428f6b2d8951fadb356fa8af6a01.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a> находится в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578087279.html
Совершила поступок. Карабах с нами.
388
Надеюсь, что с ней все в порядке
388
20
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578095498_0:0:1081:810_1400x0_80_0_0_42b69fce21b8f7c9d8b4d2abd3076b23.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в нагорном карабахе, шоу-бизнес, юлия чичерина, нагорный карабах

Юлия Чичерина не выходит на связь в Нагорном Карабахе

11:35 02.10.2020 (обновлено: 12:55 02.10.2020)
 
© Фото : @julia_chicherina/InstagramЮлия Чичерина
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : @julia_chicherina/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Певица Юлия Чичерина находится в Нагорном Карабахе и пока на связь не выходит, сообщил РИА Новости представитель артистки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.

"Да, она действительно там, но больше я ничего не могу сказать, потому что я до нее дозвониться не могу", — сказал собеседник агентства.

Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 09:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Власти Карабаха рассказали о своих потерях за день
 
Обсудить20
КультураОбострение конфликта в Нагорном КарабахеШоу-бизнесЮлия ЧичеринаНагорный Карабах
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
21:56В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов
21:41В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа
Лента новостейМолния