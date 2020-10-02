https://ria.ru/20201002/azerbaydzhan-1578090865.html

В Баку заявили об обстреле журналистов с армянской стороны

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:43

2020-10-02T10:43

2020-10-02T10:55

обсе

нагорный карабах

сша

азербайджан

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид азербайджана

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района."Местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района", - написала Абдуллаева в <a href="https://twitter.com/labdullayevamfa" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578088432.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, сша, азербайджан, мид азербайджана, армения, в мире