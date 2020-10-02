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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578102647.html
Ереван заявил о вторжении азербайджанских беспилотников
Армянский МИД в распространенном в пятницу заявлении расценил полеты азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небе над Арменией как шаг к обострению... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:58
2020-10-02T12:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
эммануэль макрон
дональд трамп
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Армянский МИД в распространенном в пятницу заявлении расценил полеты азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небе над Арменией как шаг к обострению конфликта.В МИД заявили, что в четверг ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуниксой области Армении, а ударным беспилотником была выпущена ракета по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего один человек погиб, двое гражданских были ранены."Позднее в воздушное пространство Армении вторглись беспилотные летательные аппараты противника, которые осуществили разведывательные полеты вблизи Еревана. Все БПЛА были уничтожены силами ПВО. Армения решительно осуждает данные действия Азербайджана и расценивает их как шаг к последующему обострению конфликта", - говорится в заявлении.В МИД Армении отметили, что рассматривают "попытки дестабилизации безопасности в регионе при провокации и поддержке Турции как ответ усилиям и призывам международного сообщества, в частности Минской группы ОБСЕ, по установлению мира". В Ереван заметили, что Баку идет на дальнейшее обострение спустя несколько часов после совместного заявления лидеров стран Минской группы ОБСЕ относительно незамедлительного прекращения огня.Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20201001/pashinyan-1578080480.html
https://ria.ru/20201002/udar-1578101848.html
нагорный карабах
азербайджан
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эммануэль макрон, дональд трамп, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о вторжении азербайджанских беспилотников

12:58 02.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Армянский МИД в распространенном в пятницу заявлении расценил полеты азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небе над Арменией как шаг к обострению конфликта.
В МИД заявили, что в четверг ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуниксой области Армении, а ударным беспилотником была выпущена ракета по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего один человек погиб, двое гражданских были ранены.
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"Позднее в воздушное пространство Армении вторглись беспилотные летательные аппараты противника, которые осуществили разведывательные полеты вблизи Еревана. Все БПЛА были уничтожены силами ПВО. Армения решительно осуждает данные действия Азербайджана и расценивает их как шаг к последующему обострению конфликта", - говорится в заявлении.
В МИД Армении отметили, что рассматривают "попытки дестабилизации безопасности в регионе при провокации и поддержке Турции как ответ усилиям и призывам международного сообщества, в частности Минской группы ОБСЕ, по установлению мира". В Ереван заметили, что Баку идет на дальнейшее обострение спустя несколько часов после совместного заявления лидеров стран Минской группы ОБСЕ относительно незамедлительного прекращения огня.
Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЭммануэль МакронДональд ТрампНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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