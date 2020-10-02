https://ria.ru/20201002/armeniya-1578099699.html
В Армении напомнили о единственном формате урегулирования по Карабаху
Единственным международно-признанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:24
2020-10-02T12:24
2020-10-02T12:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
антониу гутерреш
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Единственным международно-признанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.Ранее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> на видеоконференции с генсеком ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутеррешом</a> заявил, что конфликт вокруг Карабаха должен быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН."Единственным международно-признанным форматом, который обладает мандатом на посредничество в конфликте, является Минская группа ОБСЕ под сопредседательством РФ, США и Франции", - заявила она, отвечая на вопрос, должен ли быть привлечен СБ ООН к урегулированию кризиса в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578099011.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/pashinyan-1578099581.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Единственным международно-признанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев
на видеоконференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешом
заявил, что конфликт вокруг Карабаха должен быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН.
"Единственным международно-признанным форматом, который обладает мандатом на посредничество в конфликте, является Минская группа ОБСЕ под сопредседательством РФ, США и Франции", - заявила она, отвечая на вопрос, должен ли быть привлечен СБ ООН к урегулированию кризиса в Карабахе.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.