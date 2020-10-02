https://ria.ru/20201002/armeniya-1578099699.html

В Армении напомнили о единственном формате урегулирования по Карабаху

Единственным международно-признанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:24

2020-10-02T12:24

2020-10-02T12:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

антониу гутерреш

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156001/99/1560019996_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_27436c68a490d513a4f93930d533c427.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Единственным международно-признанным форматом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.Ранее президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> на видеоконференции с генсеком ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутеррешом</a> заявил, что конфликт вокруг Карабаха должен быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН."Единственным международно-признанным форматом, который обладает мандатом на посредничество в конфликте, является Минская группа ОБСЕ под сопредседательством РФ, США и Франции", - заявила она, отвечая на вопрос, должен ли быть привлечен СБ ООН к урегулированию кризиса в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578099011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/pashinyan-1578099581.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире