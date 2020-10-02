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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578090168.html
Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе
Ереван готов работать с Минской группой ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня в Карабахе, говорится в заявлении армянского МИД. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:33
2020-10-02T11:05
дональд трамп
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ереван
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Ереван готов работать с Минской группой ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня в Карабахе, говорится в заявлении армянского МИД."Армения продолжает придерживаться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противостоять агрессии против Арцаха, одновременно будучи готовыми работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня, установленного в 1994-1995 годах", - говорится в заявлении, текст которого размещен с сайте внешнеполитического ведомства.В МИД заявили, что Ереван последовательно отвергает и осуждает применение силы или угрозы ею, а также вовлеченность Турции в боевые действия против Армении и Карабаха. "Единые агрессивные действия Азербайджана и Турции и привлечение иностранных террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая угрозу широкомасштабной войны. Агрессия против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) должна быть незамедлительно прекращена", - говорится в заявлении.Там же указывается, что Ереван приветствует осуждение президентами РФ, США и Франции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> применение силы в зоне карабахского конфликта.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза РФ его участники отметили "крайнюю опасность" в Нагорном Карабахе, "связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии".Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/erdogan-1578055286.html
А толку, что Армения согласна на переговоры, они и изначально не против были. Турки напали и против всех переговоров до вывода армянских войск с Карабаха, армяне понятно не пойдут на это, так что не будет переговоров пока Азербайджан не выдохнется, а выдохнется он только тогда, когда Турция перестанет их поддерживать.
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Поймите, Азербайджан запросто может сравнять с землей и Степанакерт и Шушу и прочие населенные пункты в Карабахе, завершив войну в считанные часы. Мы этого не делаем и не будем делать, и даже заявлений подобных вы не услышите, в отличие от армян. Нам не нужны жертвы в лице мирного населения. Армения уже агонизирует, до 8го октября Пашиняну нужно успеть продержаться в Карабахе, если не справится, то его сметет Кочарян на митинге в Ереване. Остается всего неделя и он понимает что уже не справляется. Так что в ближайшие дни, вероятно до 5-го числа Армения либо капитулирует, либо произойдет ужас - т.е. Пашинян и МинОбороны совершат какое-то безумие, вроде фронтальной атаки по всему периметру или применение ракетного вооружения с ударом по стратегическим объектам Азербайджана, либо еще какую-нибудь отчаяную глупость. А так на сегодняшний день практически все внешние (по линии соприкосновения и в тылу) силы Армении в Карабахе блокированы нашими ВС.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
ереван
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дональд трамп, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, армения, обсе, ереван, в мире

Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе

10:33 02.10.2020 (обновлено: 11:05 02.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаАртиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении
Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по позициям военных в Армении - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Ереван готов работать с Минской группой ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня в Карабахе, говорится в заявлении армянского МИД.
"Армения продолжает придерживаться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противостоять агрессии против Арцаха, одновременно будучи готовыми работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня, установленного в 1994-1995 годах", - говорится в заявлении, текст которого размещен с сайте внешнеполитического ведомства.
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В МИД заявили, что Ереван последовательно отвергает и осуждает применение силы или угрозы ею, а также вовлеченность Турции в боевые действия против Армении и Карабаха. "Единые агрессивные действия Азербайджана и Турции и привлечение иностранных террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая угрозу широкомасштабной войны. Агрессия против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) должна быть незамедлительно прекращена", - говорится в заявлении.
Там же указывается, что Ереван приветствует осуждение президентами РФ, США и Франции Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном применение силы в зоне карабахского конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза РФ его участники отметили "крайнюю опасность" в Нагорном Карабахе, "связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии".
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:32
Эрдоган раскритиковал призыв Минской группы ОБСЕ к перемирию в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаДональд ТрампНагорный КарабахДмитрий ПесковВладимир ПутинАзербайджанАрменияОБСЕЕреванВ мире
 
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