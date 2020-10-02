МИД Армении рассказал о ситуации с раненными в Карабахе журналистами
09:28 02.10.2020 (обновлено: 09:29 02.10.2020)
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что ведутся работы по транспортировке в Ереван раненных в Нагорном Карабахе французских журналистов.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным Sputnik Армения, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Армянское издание 24news заявило, что его репортер был ранен при ударе азербайджанских ВС в Карабахе.
"Ведутся работы по транспортировке в Ереван раненых французских журналистов", - сказала Нагдалян. Другие подробности она не привела.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.