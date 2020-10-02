https://ria.ru/20201002/armeniya-1578086687.html

МИД Армении рассказал о ситуации с раненными в Карабахе журналистами

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что ведутся работы по транспортировке в Ереван раненных в Нагорном Карабахе французских... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:28

2020-10-02T09:28

2020-10-02T09:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что ведутся работы по транспортировке в Ереван раненных в Нагорном Карабахе французских журналистов.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. По данным <a href="https://ru.armeniasputnik.am" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Армения</a>, также в результате обстрела пострадал оператор телеканала "Армения". Армянское издание 24news заявило, что его репортер был ранен при ударе азербайджанских ВС в Карабахе."Ведутся работы по транспортировке в Ереван раненых французских журналистов", - сказала Нагдалян. Другие подробности она не привела.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201001/karabakh-1578078211.html

https://ria.ru/20201001/monde-1578057858.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире