Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира
16:14 02.10.2020 (обновлено: 17:17 02.10.2020)
© AP Photo / Invision/Jordan StraussСофия Вергара
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира возглавила София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов, сообщает Forbes.
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актрис с самыми высокими доходами за год, десять участниц которого заработали в общей сложности 254 миллиона долларов. Подчеркивается, что за год доходы участниц рейтинга сократились на 20%. Почти все они получили большую часть гонораров от стриминговых сервисов и телевидения.
"Возглавила список звезда сериала Modern Family София Вергара. Всего в рейтинг вошли 10 актрис", - говорится в сообщении.
На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 35,5 миллионов долларов. Она одна из немногих, кто получил большую часть дохода не от стриминговых сервисов и телевидения, а от традиционного кинематографа. Третью строчку заняла Галь Гадот с 31,5 миллиона долларов доходов - израильская актриса и модель, наиболее известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а также серии фильмов "Форсаж".
"Составляя рейтинг актрис с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами... В рейтинге учитывались доходы за 12 месяцев по июнь 2020 года", - добавляется в сообщении.
В рейтинг также вошли американская актриса Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", Элизабет Мосс и Виола Дэвис.
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