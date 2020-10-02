https://ria.ru/20201002/aktrisy-1578117258.html

Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира возглавила София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов, сообщает Forbes. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:14

2020-10-02T16:14

2020-10-02T17:17

шоубиз

культура

элизабет мосс

галь гадот

криспин блант

nielsen

forbes

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира возглавила София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов, сообщает <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a>.Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актрис с самыми высокими доходами за год, десять участниц которого заработали в общей сложности 254 миллиона долларов. Подчеркивается, что за год доходы участниц рейтинга сократились на 20%. Почти все они получили большую часть гонораров от стриминговых сервисов и телевидения."Возглавила список звезда сериала Modern Family София Вергара. Всего в рейтинг вошли 10 актрис", - говорится в сообщении.На втором месте оказалась <a href="http://ria.ru/person_Andzhelina_Dzholi_Vojjt/" target="_blank" data-auto="true">Анджелина Джоли</a>, заработавшая 35,5 миллионов долларов. Она одна из немногих, кто получил большую часть дохода не от стриминговых сервисов и телевидения, а от традиционного кинематографа. Третью строчку заняла <a href="http://ria.ru/person_Gal_Gadot/" target="_blank" data-auto="true">Галь Гадот</a> с 31,5 миллиона долларов доходов - израильская актриса и модель, наиболее известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а также серии фильмов "Форсаж"."Составляя рейтинг актрис с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами... В рейтинге учитывались доходы за 12 месяцев по июнь 2020 года", - добавляется в сообщении.В рейтинг также вошли американская актриса Мелисса Маккарти, <a href="http://ria.ru/person_Meril_Strip/" target="_blank" data-auto="true">Мерил Стрип</a>, Эмили Блант, <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Kidman/" target="_blank" data-auto="true">Николь Кидман</a>, Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", <a href="http://ria.ru/person_elizabet-moss/" target="_blank" data-auto="true">Элизабет Мосс</a> и <a href="http://ria.ru/person_Viola_Dehvis/" target="_blank" data-auto="true">Виола Дэвис</a>.

https://ria.ru/20200811/1575650107.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, элизабет мосс, галь гадот, криспин блант, nielsen, forbes, общество