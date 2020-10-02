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https://ria.ru/20201002/aktrisy-1578117258.html
Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира
Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира возглавила София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов, сообщает Forbes. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:14
2020-10-02T17:17
шоубиз
культура
элизабет мосс
галь гадот
криспин блант
nielsen
forbes
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира возглавила София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов, сообщает <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a>.Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актрис с самыми высокими доходами за год, десять участниц которого заработали в общей сложности 254 миллиона долларов. Подчеркивается, что за год доходы участниц рейтинга сократились на 20%. Почти все они получили большую часть гонораров от стриминговых сервисов и телевидения."Возглавила список звезда сериала Modern Family София Вергара. Всего в рейтинг вошли 10 актрис", - говорится в сообщении.На втором месте оказалась <a href="http://ria.ru/person_Andzhelina_Dzholi_Vojjt/" target="_blank" data-auto="true">Анджелина Джоли</a>, заработавшая 35,5 миллионов долларов. Она одна из немногих, кто получил большую часть дохода не от стриминговых сервисов и телевидения, а от традиционного кинематографа. Третью строчку заняла <a href="http://ria.ru/person_Gal_Gadot/" target="_blank" data-auto="true">Галь Гадот</a> с 31,5 миллиона долларов доходов - израильская актриса и модель, наиболее известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а также серии фильмов "Форсаж"."Составляя рейтинг актрис с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами... В рейтинге учитывались доходы за 12 месяцев по июнь 2020 года", - добавляется в сообщении.В рейтинг также вошли американская актриса Мелисса Маккарти, <a href="http://ria.ru/person_Meril_Strip/" target="_blank" data-auto="true">Мерил Стрип</a>, Эмили Блант, <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Kidman/" target="_blank" data-auto="true">Николь Кидман</a>, Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", <a href="http://ria.ru/person_elizabet-moss/" target="_blank" data-auto="true">Элизабет Мосс</a> и <a href="http://ria.ru/person_Viola_Dehvis/" target="_blank" data-auto="true">Виола Дэвис</a>.
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культура, элизабет мосс, галь гадот, криспин блант, nielsen, forbes, общество

Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира

16:14 02.10.2020 (обновлено: 17:17 02.10.2020)
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussСофия Вергара
София Вергара - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира возглавила София Вергара, заработавшая за год 43 миллиона долларов, сообщает Forbes.
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актрис с самыми высокими доходами за год, десять участниц которого заработали в общей сложности 254 миллиона долларов. Подчеркивается, что за год доходы участниц рейтинга сократились на 20%. Почти все они получили большую часть гонораров от стриминговых сервисов и телевидения.
"Возглавила список звезда сериала Modern Family София Вергара. Всего в рейтинг вошли 10 актрис", - говорится в сообщении.
На втором месте оказалась Анджелина Джоли, заработавшая 35,5 миллионов долларов. Она одна из немногих, кто получил большую часть дохода не от стриминговых сервисов и телевидения, а от традиционного кинематографа. Третью строчку заняла Галь Гадот с 31,5 миллиона долларов доходов - израильская актриса и модель, наиболее известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а также серии фильмов "Форсаж".
"Составляя рейтинг актрис с самыми большими доходами, Forbes опирался на данные Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с отраслевыми инсайдерами... В рейтинге учитывались доходы за 12 месяцев по июнь 2020 года", - добавляется в сообщении.
В рейтинг также вошли американская актриса Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", Элизабет Мосс и Виола Дэвис.
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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ШоубизКультураЭлизабет МоссГаль ГадотКриспин БлантNielsenForbesОбщество
 
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