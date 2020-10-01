https://ria.ru/20201001/vertolet-1578038894.html

В Азербайджане опровергли сообщение о сбитом в Карабахе вертолете

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:26

2020-10-01T11:26

2020-10-01T11:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вагиф даргяхлы

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики.Ранее в пресс-службе минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что карабахские силы сбили в четверг азербайджанский вертолет, который упал на территорию Ирана."Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности", - заявил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Левый Правый Там армянов долбят по полной вот они и сочиняют в ответ сказки 18

3

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вагиф даргяхлы, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире