https://ria.ru/20201001/udar-1578063370.html

Ереван пригрозил Баку сокрушительными ударами в ответ на агрессию

Министр обороны Армении Давид Тоноян в четверг в ходе встречи с французским послом в Ереване Джонатаном Лакотом заявил, что армянские силы нанесут... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:13

2020-10-01T17:13

2020-10-01T19:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

давид тоноян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_David_Tonojan/" target="_blank" data-auto="true">Давид Тоноян</a> в четверг в ходе встречи с французским послом в Ереване Джонатаном Лакотом заявил, что армянские силы нанесут сокрушительные удары в ответ на агрессию со стороны Азербайджана, сообщили в пресс-службе военного ведомства."Он отметил, что Армия обороны (Карабаха - ред) выполняет поставленные перед нею задачи, развивая успех и сдерживая агрессию противника, а в ответ на агрессивные действия ВС Азербайджана будут наноситься сокрушительные удары и этот процесс уже начат", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Французский дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью военных и гражданских лиц во время боевых действий, добавив, что Париж крайне обеспокоен напряженностью ситуации и внимательно следит за развитием событий."На встрече была достигнута договоренность поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией", - подчеркнули в пресс-службе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html

https://ria.ru/20201001/armeniya-1578061713.html

2

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры Минобороны Армении Армянское Минобороны заявляет об уничтожении азербайджанского беспилотника и публикует видео. 2020-10-01T17:13 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид тоноян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире