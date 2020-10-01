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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201001/stroyka-1578034767.html
В Ленобласти построят комплекс по производству медоборудования
В Ленинградской области, на территории промышленного кластера в Горелово построят производственно-складской комплекс по выпуску медоборудования и реагентов -... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:16
2020-10-01T10:16
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости</strong>. В Ленинградской области, на территории промышленного кластера в Горелово построят производственно-складской комплекс по выпуску медоборудования и реагентов - соответствующее соглашение подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума.По словам губернатора Ленинградской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александра Дрозденко</a>, поставившего подпись под документом, медицинская и фармацевтическая промышленность в сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, играет особую роль."В связи с этим задача по импортозамещению в этой отрасли как никогда актуальна. Новое предприятие будет не только производить медицинские изделия, реагенты, но и заниматься исследованиями, а для экономики области принесет 500 миллионов рублей инвестиций и 200 новых рабочих мест", — отметил Дрозденко.Проект будет реализован на территории промышленной зоны "Горелово" в Виллозском городском поселении Ломоносовского района. Он предусматривает создание в Ленинградской области современного и перспективного производства изделий медицинского назначения: оборудования, реагентов и расходных материалов для онкологической диагностики и бактериологических исследований."Планируемый объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Срок реализации проекта — 2023 год", -сказал глава региона.За счет создания нового производства будет расширен ассортимент выпускаемых изделий медицинского назначения для российского рынка, увеличены объемы производства. Также проект подразумевает развитие департаментов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ внутри компании. Инвестиции в исследования позволят компании продолжить внедрение новых технологий в отечественную медицину.
https://ria.ru/20200925/tovarooborot-1577783128.html
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александр дрозденко

В Ленобласти построят комплекс по производству медоборудования

10:16 01.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. В Ленинградской области, на территории промышленного кластера в Горелово построят производственно-складской комплекс по выпуску медоборудования и реагентов - соответствующее соглашение подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, поставившего подпись под документом, медицинская и фармацевтическая промышленность в сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, играет особую роль.
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"В связи с этим задача по импортозамещению в этой отрасли как никогда актуальна. Новое предприятие будет не только производить медицинские изделия, реагенты, но и заниматься исследованиями, а для экономики области принесет 500 миллионов рублей инвестиций и 200 новых рабочих мест", — отметил Дрозденко.
Проект будет реализован на территории промышленной зоны "Горелово" в Виллозском городском поселении Ломоносовского района. Он предусматривает создание в Ленинградской области современного и перспективного производства изделий медицинского назначения: оборудования, реагентов и расходных материалов для онкологической диагностики и бактериологических исследований.
"Планируемый объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Срок реализации проекта — 2023 год", -сказал глава региона.
За счет создания нового производства будет расширен ассортимент выпускаемых изделий медицинского назначения для российского рынка, увеличены объемы производства. Также проект подразумевает развитие департаментов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ внутри компании. Инвестиции в исследования позволят компании продолжить внедрение новых технологий в отечественную медицину.
 
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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