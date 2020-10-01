Американский суд потребовал от Сноудена более пяти миллионов долларов
21:35 01.10.2020 (обновлено: 21:36 01.10.2020)
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американский суд требует от Эдварда Сноудена передать правительству США 5,2 миллиона долларов, полученных за книгу "Личное дело", а также любые будущие доходы, связанные с ней, и гонорары за выступления, говорится в сообщении минюста.
Суд вынес постановление о взыскании со Сноудена суммы более 5,2 миллионов долларов. В сообщении минюста уточняется, что любые другие доходы и роялти, которые Сноуден получит от продажи книги, а также доходы за его 56 публичных выступлений должны быть переданы правительству США.
"Эдвард Сноуден нарушил свои обязательства по отношению к США и его незаконные финансовые прибыли должны быть переданы правительству", - заявил заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.
Минюст сообщил, что настоящий иск не связан с другим иском по делу о разглашении секретной информации.
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Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.