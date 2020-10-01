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https://ria.ru/20201001/snouden-1578077858.html
Американский суд потребовал от Сноудена более пяти миллионов долларов
Американский суд требует от Эдварда Сноудена передать правительству США 5,2 миллиона долларов, полученных за книгу "Личное дело", а также любые будущие доходы,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:35
2020-10-01T21:36
эдвард сноуден
анатолий кучерена
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости.</strong> Американский суд требует от <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдварда Сноудена</a> передать правительству США 5,2 миллиона долларов, полученных за книгу "Личное дело", а также любые будущие доходы, связанные с ней, и гонорары за выступления, говорится в сообщении минюста.Суд вынес постановление о взыскании со Сноудена суммы более 5,2 миллионов долларов. В сообщении минюста уточняется, что любые другие доходы и роялти, которые Сноуден получит от продажи книги, а также доходы за его 56 публичных выступлений должны быть переданы правительству США."Эдвард Сноуден нарушил свои обязательства по отношению к США и его незаконные финансовые прибыли должны быть переданы правительству", - заявил заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.Минюст сообщил, что настоящий иск не связан с другим иском по делу о разглашении секретной информации.Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kucherena/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Кучерена</a> сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
https://ria.ru/20200922/kucherena-1577612830.html
https://ria.ru/20200903/snowden-1576655591.html
6
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эдвард сноуден, анатолий кучерена, сша, в мире

Американский суд потребовал от Сноудена более пяти миллионов долларов

21:35 01.10.2020 (обновлено: 21:36 01.10.2020)
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американский суд требует от Эдварда Сноудена передать правительству США 5,2 миллиона долларов, полученных за книгу "Личное дело", а также любые будущие доходы, связанные с ней, и гонорары за выступления, говорится в сообщении минюста.
Суд вынес постановление о взыскании со Сноудена суммы более 5,2 миллионов долларов. В сообщении минюста уточняется, что любые другие доходы и роялти, которые Сноуден получит от продажи книги, а также доходы за его 56 публичных выступлений должны быть переданы правительству США.
"Эдвард Сноуден нарушил свои обязательства по отношению к США и его незаконные финансовые прибыли должны быть переданы правительству", - заявил заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.
Минюст сообщил, что настоящий иск не связан с другим иском по делу о разглашении секретной информации.
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Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
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Эдвард СноуденАнатолий КучеренаСШАВ мире
 
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