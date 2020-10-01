https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html

Собянин рассказал, вернутся ли ученики в школы после каникул

Возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T21:39

2020-10-01T21:39

2020-10-01T23:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

школы

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сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>."Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сообщил Собянин, отвечая на вопрос, вернутся ли дети в школы 19 октября.Ранее мэр сообщил, что по рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, школы, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество