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Собянин рассказал, вернутся ли ученики в школы после каникул
Возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:39
2020-10-01T21:39
2020-10-01T23:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
школы
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сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>."Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сообщил Собянин, отвечая на вопрос, вернутся ли дети в школы 19 октября.Ранее мэр сообщил, что по рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, школы, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество