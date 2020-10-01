https://ria.ru/20201001/samolet-1578048749.html

Армения заявила о втором за день сбитом азербайджанском самолете

Армия Карабаха сбила второй за день самолет ВВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:56

2020-10-01T13:56

2020-10-01T19:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1b8db3d1b31b6c2bec584fb8f451a5e3.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Армия Карабаха сбила второй за день самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, сообщила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Шушан Степанян.Несколькими минутами ранее в четверг она сообщила об уничтожении самолета и вертолета."Сбит еще один самолет противника", - написала Степанян в Facebook.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html

1

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры Минобороны Армении Армянское Минобороны заявляет об уничтожении азербайджанского беспилотника и публикует видео. 2020-10-01T13:56 true PT0M38S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире