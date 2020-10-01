Саакашвили лишили звания почетного доктора Ереванского госуниверситета
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен звания почетного доктора Ереванского госуниверситета (ЕГУ), сообщил в четверг министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.
Ранее Саакашвили написал в Facebook, что его позиция основана на принципе территориальной целостности, назвав Нагорный Карабах "суверенной территорией Азербайджана".
"Научный совет Ереванского государственного университета единогласно проголосовал за лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора ЕГУ", - написал Арутюнян в Facebook.
В среду Арутюнян сообщил, что принял решение обратиться в научный совет ЕГУ для лишения грузинского политика почетного звания. По его словам, это обусловлено поддержкой, оказываемой Саакашвили Азербайджану в его шагах, "направленных против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.