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https://ria.ru/20201001/putin-1578037332.html
Володин прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина
Алексея Навального искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента, его обвинения в отравлении — слова непорядочного человека, заявил председатель... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:04
2020-10-01T11:22
госдума рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
госпитализация алексея навального
алексей навальный
вячеслав володин
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента, его обвинения в отравлении — слова непорядочного человека, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>."Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578021209.html
https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578004111.html
Его давно было нужно искренне посадить! Тем более оснований законных более чем достаточно! Всё скачем по граблям и скачем!
127
Отраву нашли на территории Германии - значит, гансы и траванули. Теперь пусть сами и мучаются с Лехаимом.
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швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
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госдума рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире, госпитализация алексея навального, алексей навальный, вячеслав володин, владимир путин, происшествия

Володин прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина

11:04 01.10.2020 (обновлено: 11:22 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Алексея Навального искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента, его обвинения в отравлении — слова непорядочного человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит Путин.
"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 19:29
МИД России ответил на заявление Германии в ООН по Навальному
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 15:07
Слуцкий раскритиковал заявления Меркель по ситуации с Навальным
 
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Госдума РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В миреГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВячеслав ВолодинВладимир ПутинПроисшествия
 
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