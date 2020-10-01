Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201001/putilin-1578052453.html
Путилин: в реалиях пандемии нужно позаботиться о здоровье избирателей
Липецкий областной Совет в четверг внес изменения в региональное законодательство, установив возможность голосования на выборах депутатов Облсовета, главы... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:56
2020-10-01T14:56
липецкая область
павел путилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578052571_0:138:3072:1866_1400x0_80_0_0_6ffccd9c45cc82415316c051d8d756e3.jpg
<strong>ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости</strong>. Липецкий областной Совет в четверг внес изменения в региональное законодательство, установив возможность голосования на выборах депутатов Облсовета, главы администрации области и представительных органов муниципалитетов в течение трех дней, сообщает пресс-служба регионального парламента.Он отметил, что такая практика уже была успешно апробирована в сентябре в Липецке.Необходимые изменения депутаты облсовета внесли в законы "О выборах главы администрации Липецкой области", "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области". В них предусмотрена возможность голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение на этот счет будет принимать избирательная комиссия <a href="https://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast" target="_blank">Липецкой области</a>.
https://ria.ru/20200924/vyplaty-1577712418.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578052571_330:0:3061:2048_1400x0_80_0_0_c08a99686a1295af2fec71884ab3bacc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел путилин

Путилин: в реалиях пандемии нужно позаботиться о здоровье избирателей

14:56 01.10.2020
 
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовСпикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Липецкий областной Совет в четверг внес изменения в региональное законодательство, установив возможность голосования на выборах депутатов Облсовета, главы администрации области и представительных органов муниципалитетов в течение трех дней, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Эти изменения – требование современных реалий. В связи ростом вирусных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, нам необходимо обезопасить избирателей, развести потоки людей на участках во время голосования. Сделать это гораздо проще, если выборы будут проходить в течение нескольких дней. Любой житель может выбрать наиболее удобное для себя время посещения участка", - приводится в сообщении комментарий спикера областного Совета депутатов Павла Путилина.
Он отметил, что такая практика уже была успешно апробирована в сентябре в Липецке.
Необходимые изменения депутаты облсовета внесли в законы "О выборах главы администрации Липецкой области", "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области". В них предусмотрена возможность голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение на этот счет будет принимать избирательная комиссия Липецкой области.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 15:14Липецкая область
Дополнительные выплаты соцработникам Липецкой области будут продолжены
 
Обсудить0
Липецкая областьПавел Путилин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния