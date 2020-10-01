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Путилин: в реалиях пандемии нужно позаботиться о здоровье избирателей

Липецкий областной Совет в четверг внес изменения в региональное законодательство, установив возможность голосования на выборах депутатов Облсовета, главы... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:56

2020-10-01T14:56

2020-10-01T14:56

липецкая область

павел путилин

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<strong>ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости</strong>. Липецкий областной Совет в четверг внес изменения в региональное законодательство, установив возможность голосования на выборах депутатов Облсовета, главы администрации области и представительных органов муниципалитетов в течение трех дней, сообщает пресс-служба регионального парламента.Он отметил, что такая практика уже была успешно апробирована в сентябре в Липецке.Необходимые изменения депутаты облсовета внесли в законы "О выборах главы администрации Липецкой области", "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области". В них предусмотрена возможность голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение на этот счет будет принимать избирательная комиссия <a href="https://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast" target="_blank">Липецкой области</a>.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел путилин