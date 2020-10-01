Путилин: в реалиях пандемии нужно позаботиться о здоровье избирателей
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовСпикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
ЛИПЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Липецкий областной Совет в четверг внес изменения в региональное законодательство, установив возможность голосования на выборах депутатов Облсовета, главы администрации области и представительных органов муниципалитетов в течение трех дней, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Эти изменения – требование современных реалий. В связи ростом вирусных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции, нам необходимо обезопасить избирателей, развести потоки людей на участках во время голосования. Сделать это гораздо проще, если выборы будут проходить в течение нескольких дней. Любой житель может выбрать наиболее удобное для себя время посещения участка", - приводится в сообщении комментарий спикера областного Совета депутатов Павла Путилина.
Он отметил, что такая практика уже была успешно апробирована в сентябре в Липецке.
Необходимые изменения депутаты облсовета внесли в законы "О выборах главы администрации Липецкой области", "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области". В них предусмотрена возможность голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение на этот счет будет принимать избирательная комиссия Липецкой области.