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Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:17
2020-10-01T02:17
2020-10-01T02:17
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии