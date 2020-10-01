Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/provoda-1578028509.html
Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T02:17
2020-10-01T02:17
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573798491_0:87:3077:1818_1400x0_80_0_0_63d1a2765c353fae358abca3f87a84b1.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573798491_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_51153bcb2890a82586ea47770d95dd36.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии

Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники

02:17 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнженер отдела эксплуатации информационных систем и платформ проводит настройку оборудования
Инженер отдела эксплуатации информационных систем и платформ проводит настройку оборудования - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.
"Современная электроника крайне чувствительна к потере контакта с электрической сетью или с другим устройством, поэтому нарушение контакта в проводах может привести к полному или частичному выходу техники из строя", - объясняет эксперт.
 
Обсудить6
Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Древний платан в Дербенте стал "Российским деревом года"
10:31В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет
10:23В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
10:23ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях
10:18Курс доллара упал до 77 рублей
10:14Двух "лимоновцев" задержали в Петербурге из-за листовок о Карабахе
10:10Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
10:10В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
10:08Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев
10:08Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
10:02Более 30 домов сгорели на юге России из-за природных пожаров
10:00Ереван призвал добровольцев в Карабахе координировать действия с военными
09:56На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья
09:51В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре
09:46Найдено натуральное средство от коронавируса
09:39В Карабахе рассказали о потерях азербайджанской стороны
09:35Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
09:31Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
09:28Правительство продлило программу туристического кешбэка
09:26В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой
Лента новостейМолния