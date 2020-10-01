https://ria.ru/20201001/provoda-1578028509.html

Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники

Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T02:17

2020-10-01T02:17

2020-10-01T02:17

технологии

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут повредить технику, вызвать короткое замыкание или привести к травмам человека, задевшего их, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии