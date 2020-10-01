https://ria.ru/20201001/pavodki-1578076294.html

Путин поручил оценить объемы ущерба от паводков в регионах

Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах, соответствующий перечень поручений... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T20:37

2020-10-01T20:37

2020-10-01T21:01

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах, соответствующий<a href="http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64142" target="_blank" rel="nofollow noopener"> перечень поручений</a> опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России и органами государственной власти <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> проанализировать ситуацию, которая сложилась на территориях данных субъектов РФ в результате паводка, произошедшего в августе 2020 года, и обеспечить... организацию работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад нужно представить до 15 октября 2020 года, далее – раз в месяц.

https://ria.ru/20200928/pavodki-1577861787.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика