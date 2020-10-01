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https://ria.ru/20201001/pavodki-1578076294.html
Путин поручил оценить объемы ущерба от паводков в регионах
Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах, соответствующий перечень поручений... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T20:37
2020-10-01T21:01
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах, соответствующий<a href="http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64142" target="_blank" rel="nofollow noopener"> перечень поручений</a> опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России и органами государственной власти <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> проанализировать ситуацию, которая сложилась на территориях данных субъектов РФ в результате паводка, произошедшего в августе 2020 года, и обеспечить... организацию работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад нужно представить до 15 октября 2020 года, далее – раз в месяц.
https://ria.ru/20200928/pavodki-1577861787.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, экономика

Путин поручил оценить объемы ущерба от паводков в регионах

20:37 01.10.2020 (обновлено: 21:01 01.10.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МЧС России и органами государственной власти Амурской области, Забайкальского края, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области проанализировать ситуацию, которая сложилась на территориях данных субъектов РФ в результате паводка, произошедшего в августе 2020 года, и обеспечить... организацию работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур", - говорится в поручении.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 04:25
Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
Отмечается, что доклад нужно представить до 15 октября 2020 года, далее – раз в месяц.
 
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