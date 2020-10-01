В Челябинске открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
13:59 01.10.2020 (обновлено: 15:44 01.10.2020)
ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - РИА Новости. Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в четверг в центре Челябинска к 100-летию Республики Татарстан, передает корреспондент РИА Новости.
В Челябинск с рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, который вместе с губернатором региона Алексеем Текслером принял участие в церемонии открытия.
"Мы открываем памятник великому татарскому поэту, якорю для всей российской литературы. Он оставил великое наследие, это явление в мировой культуре. В Челябинской области он был, какое-то время он провел в Троицке, и ехал в Троицк через Челябинск. Считаем, что он связан и с нашей землей", - сказал Текслер на церемонии открытия памятника.
Он добавил, что в регионе дружественный, многонациональный народ, татары - вторые в области по численности населения после русских. Регион будет продолжать поддерживать развитие татарской культуры и языка, подчеркнул он.
Как отметил Минниханов, Тукай многое сделал для продвижения татарского языка. Памятники поэту установлены в том числе за границей. "В Челябинской области проживает 180 тысяч татар, им важно сохранить свою культуру, язык", - сказал Минниханов, поблагодарив руководство Челябинской области за открытие памятника и отметив, что это "большая дань уважения" Татарстану.
По словам скульптора Натальи Лохтачевой, создатели памятника пытались максимально точно передать образ поэта, к которому столь трепетно относятся в Татарстане. "Вариантов эскиза было несколько, были и портретные варианты, очень много обсуждали… В итоге сейчас – это скульптура 2 метра 20 сантиметров из бронзы, изготовлена в Каслях", - сказала она журналистам.