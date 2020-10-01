https://ria.ru/20201001/pamyatnik-1578048985.html

В Челябинске открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в четверг в центре Челябинска к 100-летию Республики Татарстан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:59

2020-10-01T13:59

2020-10-01T15:44

челябинская область

рустам минниханов

челябинск

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в четверг в центре <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinsk" target="_blank">Челябинска</a> к 100-летию Республики <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a>, передает корреспондент РИА Новости.В Челябинск с рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, который вместе с губернатором региона Алексеем Текслером принял участие в церемонии открытия.Он добавил, что в регионе дружественный, многонациональный народ, татары - вторые в области по численности населения после русских. Регион будет продолжать поддерживать развитие татарской культуры и языка, подчеркнул он.Как отметил <a href="https://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov" target="_blank">Минниханов</a>, Тукай многое сделал для продвижения татарского языка. Памятники поэту установлены в том числе за границей. "В Челябинской области проживает 180 тысяч татар, им важно сохранить свою культуру, язык", - сказал Минниханов, поблагодарив руководство Челябинской области за открытие памятника и отметив, что это "большая дань уважения" Татарстану.По словам скульптора Натальи Лохтачевой, создатели памятника пытались максимально точно передать образ поэта, к которому столь трепетно относятся в Татарстане. "Вариантов эскиза было несколько, были и портретные варианты, очень много обсуждали… В итоге сейчас – это скульптура 2 метра 20 сантиметров из бронзы, изготовлена в Каслях", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577691236.html

челябинск

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, челябинск, республика татарстан (татарстан), общество