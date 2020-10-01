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Челябинская область
https://ria.ru/20201001/pamyatnik-1578048985.html
В Челябинске открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в четверг в центре Челябинска к 100-летию Республики Татарстан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:59
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челябинская область
рустам минниханов
челябинск
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в четверг в центре <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinsk" target="_blank">Челябинска</a> к 100-летию Республики <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a>, передает корреспондент РИА Новости.В Челябинск с рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, который вместе с губернатором региона Алексеем Текслером принял участие в церемонии открытия.Он добавил, что в регионе дружественный, многонациональный народ, татары - вторые в области по численности населения после русских. Регион будет продолжать поддерживать развитие татарской культуры и языка, подчеркнул он.Как отметил <a href="https://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov" target="_blank">Минниханов</a>, Тукай многое сделал для продвижения татарского языка. Памятники поэту установлены в том числе за границей. "В Челябинской области проживает 180 тысяч татар, им важно сохранить свою культуру, язык", - сказал Минниханов, поблагодарив руководство Челябинской области за открытие памятника и отметив, что это "большая дань уважения" Татарстану.По словам скульптора Натальи Лохтачевой, создатели памятника пытались максимально точно передать образ поэта, к которому столь трепетно относятся в Татарстане. "Вариантов эскиза было несколько, были и портретные варианты, очень много обсуждали… В итоге сейчас – это скульптура 2 метра 20 сантиметров из бронзы, изготовлена в Каслях", - сказала она журналистам.
https://ria.ru/20200924/tatarstan-1577691236.html
челябинск
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рустам минниханов, челябинск, республика татарстан (татарстан), общество

В Челябинске открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

13:59 01.10.2020 (обновлено: 15:44 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Н.ЕремееваПамятник татарскому поэту Габдулле Тукаю в центре Челябинска
Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю в центре Челябинска - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Н.Еремеева
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт - РИА Новости. Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в четверг в центре Челябинска к 100-летию Республики Татарстан, передает корреспондент РИА Новости.
В Челябинск с рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, который вместе с губернатором региона Алексеем Текслером принял участие в церемонии открытия.

"Мы открываем памятник великому татарскому поэту, якорю для всей российской литературы. Он оставил великое наследие, это явление в мировой культуре. В Челябинской области он был, какое-то время он провел в Троицке, и ехал в Троицк через Челябинск. Считаем, что он связан и с нашей землей", - сказал Текслер на церемонии открытия памятника.

Он добавил, что в регионе дружественный, многонациональный народ, татары - вторые в области по численности населения после русских. Регион будет продолжать поддерживать развитие татарской культуры и языка, подчеркнул он.
Как отметил Минниханов, Тукай многое сделал для продвижения татарского языка. Памятники поэту установлены в том числе за границей. "В Челябинской области проживает 180 тысяч татар, им важно сохранить свою культуру, язык", - сказал Минниханов, поблагодарив руководство Челябинской области за открытие памятника и отметив, что это "большая дань уважения" Татарстану.
По словам скульптора Натальи Лохтачевой, создатели памятника пытались максимально точно передать образ поэта, к которому столь трепетно относятся в Татарстане. "Вариантов эскиза было несколько, были и портретные варианты, очень много обсуждали… В итоге сейчас – это скульптура 2 метра 20 сантиметров из бронзы, изготовлена в Каслях", - сказала она журналистам.
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Челябинская областьРустам МиннихановЧелябинскРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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