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https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578066284.html
Собянин назвал условие жестких ограничений по коронавирусу
Если москвичи не будут соблюдать введенные из-за COVID-19 ограничения, то возможно возвращение жестких карантинных мер, заявил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:49
2020-10-01T19:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Если москвичи не будут соблюдать введенные из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> ограничения, то возможно возвращение жестких карантинных мер, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Собянин напомнил, что во время эпидемии важно носить маски и перчатки, не забывать о безопасности на рабочих местах. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые сотрудники должны работать в дистанционном режиме. Как заявил Собянин, на предприятия, которые не будут следовать предписаниям по удаленке, могут наложить санкции.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> усилят контроль за соблюдением рекомендаций <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, сообщил мэр."Я дал распоряжение по всем направлениям: строительного надзора, промышленности, торговли, культуры", — разъяснил он.При этом Собянин выразил уверенность, что пандемия пройдет через несколько месяцев."Человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить", — считает он.Ранее градоначальник обязал руководителей московских организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.Ситуация с коронавирусом в столице в последние недели усложняется. По словам Собянина, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%.За последние сутки в России выявили 8945 новых случаев COVID-19, на первом месте по приросту заболевших — Москва (+2424 пациента). Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразился 1 185 231 человек, из них 20,9 тысячи скончались, более 964 тысяч выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201001/perebolevshie-1578070455.html
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html
Введите карантин на две три недели. Выдайте людям пайок на эти дни и оплатите рабочие эти дни. И все. Пандемия кончится. Все дешевле будет
54
Как-то, на работе, женщина заболела, которая все соблюдала, все время д зинфицировала руки, на работе, в машине.. Мы над ней посмеивались. Когда заболела, все остальные сдали тесты. Порядка 15 человек. Каково же было удивление, что больше ни у кого не выявили. Конечно, можно сказать, что она же маску носила. Но... 8 часов в одной комнате, не спасёт ни одна маска.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал условие жестких ограничений по коронавирусу

17:49 01.10.2020 (обновлено: 19:09 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена в защитных масках
Пассажиры Московского метрополитена в защитных масках - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Если москвичи не будут соблюдать введенные из-за COVID-19 ограничения, то возможно возвращение жестких карантинных мер, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая", — сказал он.

Собянин напомнил, что во время эпидемии важно носить маски и перчатки, не забывать о безопасности на рабочих местах. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые сотрудники должны работать в дистанционном режиме. Как заявил Собянин, на предприятия, которые не будут следовать предписаниям по удаленке, могут наложить санкции.
В Москве усилят контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил мэр.
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"Я дал распоряжение по всем направлениям: строительного надзора, промышленности, торговли, культуры", — разъяснил он.
При этом Собянин выразил уверенность, что пандемия пройдет через несколько месяцев.
"Человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить", — считает он.
Ранее градоначальник обязал руководителей московских организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Ситуация с коронавирусом в столице в последние недели усложняется. По словам Собянина, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а доля людей старше 65 лет возросла менее чем с 15% летом до 20-25%.
За последние сутки в России выявили 8945 новых случаев COVID-19, на первом месте по приросту заболевших — Москва (+2424 пациента). Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразился 1 185 231 человек, из них 20,9 тысячи скончались, более 964 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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