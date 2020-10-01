Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578047157.html
В Кремле ответили на обвинения Навального в адрес Путина
Обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина безосновательны и недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:32
2020-10-01T14:06
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_0:256:3185:2048_1400x0_80_0_0_5057ed89c66cd0f105baa05c964611c0.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Обвинения <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в адрес <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> безосновательны и недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее Навальный в интервью немецкому изданию <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> сказал, что за его "отравлением" стоит Путин.Он также отреагировал на заявление Навального о намерении вернуться в Россию, отметив, что не видит в этом геройства."Любой гражданин России может в любое время возвращаться на Родину, &lt;...&gt; и лечение можно проходить в нашей стране, собственно, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России", — добавил пресс-секретарь.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/navalnyy-1578048047.html
https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578044469.html
Статью за оскорбление власти никто не отменял, пора применить!
803
А подайте на Навального в суд за клевету, публичное унижение чести и достоинства личности
748
240
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_f6bc7a1ce14250aba54debce61caaf75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле ответили на обвинения Навального в адрес Путина

13:32 01.10.2020 (обновлено: 14:06 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина безосновательны и недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel сказал, что за его "отравлением" стоит Путин.

"Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах", — прокомментировал Песков.

Он также отреагировал на заявление Навального о намерении вернуться в Россию, отметив, что не видит в этом геройства.
"Любой гражданин России может в любое время возвращаться на Родину, <...> и лечение можно проходить в нашей стране, собственно, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России", — добавил пресс-секретарь.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 13:43Сказано в эфире
Токсиколог Сабаев: состояние Навального противоречит "химической болезни"Алексей Навальный заявил, что его самочувствие значительно улучшилось, и он сможет полностью восстановиться после "отравления". Александр Сабаев – главный токсиколог Омской области, где в августе был госпитализирован блогер, по просьбе радио Sputnik оценил ситуацию.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 12:55
Навальный рассказал подробности произошедшего в самолете
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Обсудить240
Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния