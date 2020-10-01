В Кремле ответили на обвинения Навального в адрес Путина
13:32 01.10.2020 (обновлено: 14:06 01.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина безосновательны и недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel сказал, что за его "отравлением" стоит Путин.
"Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах", — прокомментировал Песков.
Он также отреагировал на заявление Навального о намерении вернуться в Россию, отметив, что не видит в этом геройства.
"Любой гражданин России может в любое время возвращаться на Родину, <...> и лечение можно проходить в нашей стране, собственно, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России", — добавил пресс-секретарь.
Вчера, 13:43Сказано в эфиреТоксиколог Сабаев: состояние Навального противоречит "химической болезни"Алексей Навальный заявил, что его самочувствие значительно улучшилось, и он сможет полностью восстановиться после "отравления". Александр Сабаев – главный токсиколог Омской области, где в августе был госпитализирован блогер, по просьбе радио Sputnik оценил ситуацию.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.