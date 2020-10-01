https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578047157.html

В Кремле ответили на обвинения Навального в адрес Путина

Обвинения Алексея Навального в адрес Владимира Путина безосновательны и недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:32

2020-10-01T13:32

2020-10-01T14:06

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_0:256:3185:2048_1400x0_80_0_0_5057ed89c66cd0f105baa05c964611c0.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Обвинения <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в адрес <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> безосновательны и недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее Навальный в интервью немецкому изданию <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> сказал, что за его "отравлением" стоит Путин.Он также отреагировал на заявление Навального о намерении вернуться в Россию, отметив, что не видит в этом геройства."Любой гражданин России может в любое время возвращаться на Родину, <...> и лечение можно проходить в нашей стране, собственно, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России", — добавил пресс-секретарь.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/navalnyy-1578048047.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578044469.html

Владимир Середин Статью за оскорбление власти никто не отменял, пора применить! 803

Игорь Земский А подайте на Навального в суд за клевету, публичное унижение чести и достоинства личности 748

240

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика