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https://ria.ru/20201001/nebenzya-1578080920.html
Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны Запада сотрудничать с Россией в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, а не составлять письма в Совбез РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T23:58
2020-10-01T23:58
госпитализация алексея навального
василий небензя
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
совет безопасности оон
оон
в мире
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<strong>ООН, 1 окт – РИА Новости.</strong> Постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> призвал страны Запада сотрудничать с Россией в расследовании инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, а не составлять письма в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a>.На пресс-конференции постпреда попросили прокомментировать письмо, направленное председателю СБ ООН пятью европейскими государствами, а также <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, в котором они якобы заявили, что отравление Навального является угрозой международному миру и безопасности и призвали Россию проинформировать Совбез о данном инциденте."Думаю, что вместо того, чтобы составлять письма - которое мы видели вчера, которое они торопились составить пока не завершится председательство <a href="http://ria.ru/location_Niger/" target="_blank" data-auto="true">Нигера</a> (в СБ ООН – ред.), некоторым из них следует лучше сотрудничать с российскими властями", - сказал Небензя.Он отметил, что Россия направила несколько запросов <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> с просьбой о юридическом содействии."На них мы не получили ответа пока", - указал он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/ozkho--1578074579.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/myasnikov-1578068071.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/navalnyy-1578058902.html
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госпитализация алексея навального, василий небензя, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, совет безопасности оон, оон, в мире

Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального

23:58 01.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 1 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны Запада сотрудничать с Россией в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, а не составлять письма в Совбез ООН.
На пресс-конференции постпреда попросили прокомментировать письмо, направленное председателю СБ ООН пятью европейскими государствами, а также Великобританией, в котором они якобы заявили, что отравление Навального является угрозой международному миру и безопасности и призвали Россию проинформировать Совбез о данном инциденте.
"Думаю, что вместо того, чтобы составлять письма - которое мы видели вчера, которое они торопились составить пока не завершится председательство Нигера (в СБ ООН – ред.), некоторым из них следует лучше сотрудничать с российскими властями", - сказал Небензя.
Он отметил, что Россия направила несколько запросов Германии и Франции с просьбой о юридическом содействии.
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 19:43
Пригласили в РФ. МИД ждет экспертов ОЗХО для взаимодействия по Навальному
"На них мы не получили ответа пока", - указал он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 18:05
"Публиковать нельзя". Мясников оценил претензии Навального к Путину
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 16:17Сказано в эфире
Идет определенная игра. Политолог о работе западных спецслужб с НавальнымБлогер Алексей Навальный получает инструкции от сотрудников ЦРУ, заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что, по его мнению, это подтверждают действия официального Берлина.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоВасилий НебензяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйСовет Безопасности ООНООНВ мире
 
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