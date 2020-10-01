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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/nebenzya-1578077650.html
Небензя: Россия не поддерживает ни одну из сторон карабахского конфликта
Россия выступает за урегулирование карабахского конфликта и не поддерживает ни одну из сторон против другой, заявил на пресс-конференции постпред страны при ООН РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T21:25
2020-10-01T22:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
василий небензя
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ООН, 1 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия выступает за урегулирование карабахского конфликта и не поддерживает ни одну из сторон против другой, заявил на пресс-конференции постпред страны при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>."Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы знаем это. Но это не значит, что мы на другой стороне и поддерживаем Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий", — сказал Небензя."Мы хотим, чтобы оба государства прекратили эту эскалацию", — заявил он.По его словам, "интернационализация нагорнокарабахского конфликта не поможет, только обострит ситуацию" и Москва призывает "все стороны проявить максимальную сдержанность и работать над деэскалацией".Ранее лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что войска Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в стране впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/nebenzya-1578077586.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578070409.html
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578059731.html
Сейчас мы своими глазами видим холодный и циничный расчёт, с которым Россия относится к Армении: ничего личного ребята, бизнес и интересы превыше всего. А через 50-100-150 лет русские историки будут писать и рассказывать о великом благородстве России, о том, как она бескорыстно помогала армянскому народу. И люди будут верить этим сказкам, как сейчас верят в сказки о том, что Россия бескорыстно помогала православным в борьбе против турецкого ига и так далее. Но и тогда, 150-200 лет назад Россия руководствовалась исключительно своими меркантильными интересами, не было никакого бескорыстия, братства, любви и прочей чуши. Пора разоблачать эти мифы и смотреть на происходящее реально. А своим детям и внукам мы будем рассказывать как в 2020 Россия "помогала" Армении, чтобы будущее поколение знало правду, а не басни о благородстве России.
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Ты это мил человек премьер-министру Армении Николе Пашиняну расскажи. ¯\_(ツ)_/¯....Как говорится “Не учи учёного! Гражданин копчённый!”
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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обсе, василий небензя, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Небензя: Россия не поддерживает ни одну из сторон карабахского конфликта

21:25 01.10.2020 (обновлено: 22:39 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 1 окт — РИА Новости. Россия выступает за урегулирование карабахского конфликта и не поддерживает ни одну из сторон против другой, заявил на пресс-конференции постпред страны при ООН Василий Небензя.
"Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы знаем это. Но это не значит, что мы на другой стороне и поддерживаем Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий", — сказал Небензя.
"Мы хотим, чтобы оба государства прекратили эту эскалацию", — заявил он.
По его словам, "интернационализация нагорнокарабахского конфликта не поможет, только обострит ситуацию" и Москва призывает "все стороны проявить максимальную сдержанность и работать над деэскалацией".
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Ранее лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что войска Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в стране впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕВасилий НебензяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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