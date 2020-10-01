https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578071996.html

Россия пригласила ОЗХО расследовать инцидент с Навальным

Россия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для совместного расследования инцидента с Алексеем Навальным, сообщила... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:51

2020-10-01T18:51

2020-10-01T19:44

госпитализация алексея навального

россия

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

москва

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Россия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">ОЗХО</a>) для совместного расследования инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Москва выступила с таким предложением на фоне тиражирования версии об "отравлении" блогера — этого сценария придерживается ФРГ и ее союзники по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.Как говорится в сообщении на сайте ведомства, российское постоянное представительство при ОЗХО пригласило экспертов Технического секретариата организации приехать в Россию для взаимодействия со специалистами Москвы."Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", — отмечается в комментарии.Как считают в МИД, такое сотрудничество необходимо для "прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего".Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина ФРГ, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Доказательств в пользу этой версии нет. ОЗХО начала собственное исследование.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20201001/toksikolog-1578052039.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/myasnikov-1578068071.html

Ламуров Денис Однозначно заццут приехать. 49

invisible.man.12 Не приедут. 45

73

россия

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире