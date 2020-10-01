https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578052402.html

Слуцкий назвал Навального марионеткой в руках Запада

Интервью Алексея Навального полностью раскрывает подноготную всей постановки с его якобы отравлением: он оказался марионеткой в руках западных игроков, ему... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:50

2020-10-01T14:50

2020-10-01T14:53

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госдума рф

вячеслав володин

дмитрий песков

россия

леонид слуцкий

алексей навальный

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Интервью <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> полностью раскрывает подноготную всей постановки с его якобы отравлением: он оказался марионеткой в руках западных игроков, ему отводят роль предателя и провокатора, считает глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Он отметил, что по этому вопросу весьма точные оценки высказываниям бывшего пациента берлинской клиники "Шарите" дали уже и председатель Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin" target="_blank">Вячеслав Володин</a>, и пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>: с Навальным работают иностранные спецслужбы, он получает указания из ЦРУ."Но только роль ему западные кураторы отводят весьма незавидную - предателя и провокатора", - добавил Слуцкий.Кроме того, по мнению главы комитета ГД, "кейс Навального давно перешел из одной истории болезни в историю неописуемой по наглости и абсурдности международной провокации"."Почерк Солсбери, откровенные "белые пятна" при восстановлении всех событий мифического нападения на блогера, отказ от выполнения обязательств Германии по сотрудничеству в рамках предоставления правовой помощи, очередные угрозы антироссийских санкций, как кульминация - обвинения Путина из уст спасенного российскими пилотами и медиками. Все это за гранью приличий", - добавил депутат.По мнению Слуцкого, Запад использует Навального как пешку для дальнейшего давления на Россию и для политизации вопроса продвижения проекта "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток 2</a>".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201001/obvineniya-1578047157.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578042627.html

https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578047916.html

Igor Rod'ko 10 лет он бегал по родной стране, а теперь находится в чужой и к нему выстроилась очередь из сотрудников иностранных спецслужб. 15

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков, россия, леонид слуцкий, алексей навальный, германия, политика