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https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578040368.html
Навальный рассказал о впечатлениях от встречи с Меркель
Алексей Навальный, комментируя в интервью немецкому еженедельнику Spiegel визит к нему в больницу канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил, что она знает об... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:49
2020-10-01T11:54
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
ангела меркель
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a>, комментируя в интервью немецкому еженедельнику <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> визит к нему в больницу канцлера ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелы Меркель</a>, заявил, что она знает об инциденте с ним лучше, чем он сам.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577987202.html
https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577968617.html
визит к нему в больницу канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил, что она знает об инциденте с ним лучше, чем он сам....конечно лучше и больше, ты петрушка для них, да и для нас
32
Я так понял,что на этом оппортунисте хозяева поставили крест и в Россию он уже не собирается,поэтому бесстрашно молотит языком всё,что взбредёт в голову,очень жаль,ещё бы посмеялись и вообще привыкли как к домашнему животному,наверное уже замену подыскивают
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире

Навальный рассказал о впечатлениях от встречи с Меркель

11:49 01.10.2020 (обновлено: 11:54 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Алексей Навальный, комментируя в интервью немецкому еженедельнику Spiegel визит к нему в больницу канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил, что она знает об инциденте с ним лучше, чем он сам.

"Дверь открылась, вошел мой врач и Меркель. Это была частная встреча, в семейном кругу, там были моя жена Юлия и мой сын Захар. По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает, что происходит в России. И когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго находится на вершине власти в Германии. Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: "Я выполняла только то, что было моим долгом"", - рассказал Навальный.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Меркель назвала ситуацию с Навальным международным вопросом
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Захарова назвала "политизацией вопроса" визит Меркель к Навальному
 
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйАнгела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
 
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