https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578039351.html

Володин заявил о работе Навального на западные спецслужбы

Совершенно очевидно, что Алексей Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран и работает в их интересах, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:31

2020-10-01T11:31

2020-10-01T11:37

госпитализация алексея навального

алексей навальный

госдума рф

бундестаг германии

вячеслав володин

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Совершенно очевидно, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> работает со спецслужбами и органами власти западных стран и работает в их интересах, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ране Володин отметил, что <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестаг</a> не идет навстречу, чтобы создать с Госдумой совместную группу по инциденту с Навальным. Кроме того, Россия не получила от немецкой стороны ни одного документа и доказательства. Все это, по мнению спикера, доказывает, что за ситуацией стоят зарубежные страны, которые преследуют цель создать напряженность в России и Союзном государстве с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>."Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах", — заявил Володин, слова которого цитирует сайт Госдумы.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578021209.html

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578004111.html

Sergej Vox Если раньше и были сомнения на счет деятельности Алеши, то после этого его заявления понятно, что он говорит и делает только то, что выгодно Западу) Путин далеко не дурак, смысл травить Навального, у которого рейтинг 3% и то в инстаграме. 105

Sergej Vox Лёша, спустись с небес на землю. Ты нашему ПРЕЗИДЕНТУ не конкурент. Верно говорят, что каждая сосиска мнит себя колбасой. Оставайся в Германии, может там на что- нибудь сгодишься . За чем тебе Россия, да и России за чем ты? 105

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москва

белоруссия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, госдума рф, бундестаг германии, вячеслав володин, москва, белоруссия, берлин (город), в мире