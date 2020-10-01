https://ria.ru/20201001/navalnyy-1578032362.html

Навальный дал первое интервью после выхода из комы

Алексей Навальный впервые после выхода из комы дал интервью Der Spiegel. На данный момент на сайте издания доступны несколько фрагментов беседы. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:09

2020-10-01T09:09

2020-10-01T09:09

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

германия

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> впервые после выхода из комы дал интервью <a href="https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-alexej-nawalny-gibt-interview-andreas-scheuer-soll-gelogen-haben-eu-sondergipfel-startet-a-e40af9c7-5782-4fc7-a02e-2abfb4675615" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a>. На данный момент на сайте издания доступны несколько фрагментов беседы.Отмечается, что блогер общался с журналистами почти два часа. Он, в частности, заявил о своих планах вернуться в Россию.Издание отмечает, что Навальный выглядел возбужденным, шутил и много смеялся. В отношении блогера усилили меры безопасности: теперь он передвигается в сопровождении охраны, а воду, предназначенную для него во время интервью, выбрали случайным образом из холодильника в редакции журнала.Алексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=xKYv5bR7e5h2PK3E3q-1IyGhsQW9xgYP40_5w1FVer0JRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Omsk%2f" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=RBZ8p0W2yFLXaJr5i-Cwq4X8BubQHMr7mN3oeNzrIxoJRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Tomsk%2f" target="_blank">Томска</a> в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=3OOmPez77_mG7VmLH-RB5ITIJzEmKu7szUYmgGyeU_0JRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Moskva%2f" target="_blank">Москву</a>. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной — пока неизвестно, но ядов в крови и моче Навального российские врачи не нашли.Позднее блогера доставили на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок". Россия запросила у <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> более подробную информацию о результатах анализов, но ответа не получила.Россия прекратила разработки в области химоружия в 1992 году, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, это вещество изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=hW68fhdwhXoDRMTxIkVepcSmwXNFCkHECuRoNxrHcQwJRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_United_Kingdom%2f" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=Xz0Hhj3oFs2xeIxSguAvT-l8hBU-DmtFxZh5F34Hqn8JRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_United_States%2f" target="_blank">США</a>, <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=nHSRiGzY-ErFWl9XdD2_eWNTgZ1APfuFk6152V5QJ6EJRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Sweden%2f" target="_blank">Швеция</a>, <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=1bGLEFmz7k_7gaBxVRI6jWIzt6NrmdMiCGyywZHyf4UJRIzOz2XYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Czech_Republic%2f" target="_blank">Чехия</a>.

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html

papier schreiben "Навальный заявил о личной причастности Путина к его отравлению" Я и не сомневался. Путин не только отравил Навального, но и напоил Ефремова. Кровавый диктатор, что с него взять? 165

Vlad Ivanov И не надо бояться. Надо понимать, что Березовский тоже не боялся. 145

68

москва

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, германия, сша, берлин (город)