https://ria.ru/20201001/nato-1578039568.html

В Совфеде заявили об усилении давления НАТО на Россию

НАТО в последнее время активизировала свою деятельность у российских границ, что не может не вызвать беспокойство, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:35

2020-10-01T11:35

2020-10-01T11:35

владимир джабаров

совет федерации рф

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эстония

латвия

литва

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> в последнее время активизировала свою деятельность у российских границ, что не может не вызвать беспокойство, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>."Мы не зря волнуемся, потому что реально мы чувствуем, что кольцо вокруг нас пытаются сжать наши так называемые партнеры", - сказал Джабаров в эфире "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">России 24</a>", отвечая на вопрос ведущего, стоит ли России реагировать на участившиеся случаи пролета военной авиации альянса вдоль российских границ.Сенатор напомнил о том времени, когда распадался Советский Союз и Москве западные "друзья" говорили о том, что не стоит волноваться, НАТО не сдвинется ни на шаг."Однако постепенно страны бывшего Варшавского договора вошли в состав альянса. Более того, даже страны, которые входили в состав Советского Союза – это три прибалтийские республики, также стали членами альянса", - подчеркнул он.По словам сенатора, это было нарушением устава самой организации, поскольку у некоторых республик были, как они считали, нерешенные территориальные вопросы с Россией.По словам Джабарова, говоря о НАТО, следует отметить, что <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> - это единственная мощная держава, которая может представлять опасность. "Но когда такие страны, как <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a>, <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстония</a>, прикрываясь НАТО, угрожают нам, воспитывают нас, требуют от имени НАТО тех или иных решений, невыгодных России, я думаю, они переоценивают свои силы. Более того, они совершают ошибку, которая размещают на своей территории новые вооружения, новые системы ПРО. Потому что тем самым они становятся мишенью со стороны возможного ответного удара России", - сказал парламентарий.Он выразил недоумение, что прибалтийские республики не понимают этой потенциальной опасности.Ранее они размещали на своей территории советские ракеты, затем американские, и все это создает нервозную обстановку у российских границ, сказал он."Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и страны НАТО вовремя остановятся, потому что большая война не нужна никому и победителей в ней не будет", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html

https://ria.ru/20200926/nato-1577804555.html

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эстония

латвия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, совет федерации рф, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, латвия, литва, безопасность, политика