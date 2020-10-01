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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/makron-1578056552.html
Макрон пообещал помочь раненным в Нагорном Карабахе журналистам
Макрон высказал слова поддержки в адрес раненных в Нагорном Карабахе журналистов газеты Monde, обещал оказать им всю необходимую помощь. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:44
2020-10-01T16:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
эммануэль макрон
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Макрон высказал слова поддержки в адрес раненных в Нагорном Карабахе журналистов газеты Monde, обещал оказать им всю необходимую помощь.Он выразил слова поддержки журналисту и фотографу издания, которые пострадали в Карабахе, и всему коллективу газеты.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
https://ria.ru/20201001/zhurnalist-1578054529.html
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нагорный карабах
франция
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эммануэль макрон, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Макрон пообещал помочь раненным в Нагорном Карабахе журналистам

15:44 01.10.2020 (обновлено: 16:12 01.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСитуация в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Макрон высказал слова поддержки в адрес раненных в Нагорном Карабахе журналистов газеты Monde, обещал оказать им всю необходимую помощь.
Он выразил слова поддержки журналисту и фотографу издания, которые пострадали в Карабахе, и всему коллективу газеты.
Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 15:21Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении рассказали о состоянии раненного в Карабахе журналиста Le Monde
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЭммануэль МакронНагорный КарабахФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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