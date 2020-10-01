https://ria.ru/20201001/makron-1578056552.html
Макрон пообещал помочь раненным в Нагорном Карабахе журналистам
Макрон высказал слова поддержки в адрес раненных в Нагорном Карабахе журналистов газеты Monde, обещал оказать им всю необходимую помощь. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:44
2020-10-01T15:44
2020-10-01T16:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
эммануэль макрон
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Макрон высказал слова поддержки в адрес раненных в Нагорном Карабахе журналистов газеты Monde, обещал оказать им всю необходимую помощь.Он выразил слова поддержки журналисту и фотографу издания, которые пострадали в Карабахе, и всему коллективу газеты.Ранее Армянский единый информационный центр сообщил, что двое журналистов французского издания Monde пострадали при бомбежке в Карабахе. Позднее сообщалось, что состояние одного из пострадавших журналистов тяжелое, его оперируют в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
https://ria.ru/20201001/zhurnalist-1578054529.html
1
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире