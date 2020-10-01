https://ria.ru/20201001/lekarstva-1578034874.html

Delivery Club начал доставлять лекарства по Москве и Санкт-Петербургу

Онлайн-сервис доставки готовой еды Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:20

2020-10-01T10:20

2020-10-01T10:21

россия

delivery club

mail.ru group

владимир путин

москва

санкт-петербург

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Онлайн-сервис доставки готовой еды <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a> совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, позднее география услуги будет расширена, говорится в сообщении компаний.В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. В мае правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке."На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из четырех аптечных сетей: "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены за счет возможностей сервиса "Все аптеки", - говорится сообщении.Доставкой заказов из аптек займутся курьеры Delivery Club. Среднее время доставки – от 30 минут, а стоимость – 149 рублей. "Delivery Club осуществляет доставку только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения, и сопутствующих товаров – всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах", - уточняется в сообщении.В нем отмечается, что в рамках проекта будет протестировано техническое решение сервиса "Все аптеки", позволяющее клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках."Запуск стал возможен благодаря тому, что сервисы Delivery Club и "Все аптеки" входят в единую экосистему продуктов Mail.ru Group. Быстрая, бесконтактная доставка будет очень востребована в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. За счет возможностей сервиса и разнообразия партнеров "Всех аптек", уже в ближайшие месяцы мы увеличим географию работы услуги и количество аптечных сетей, из которых будет доступна доставка, в разных регионах России", - приводятся в сообщении слова руководителя сервиса "Все аптеки" Александра Котлярова.Delivery Club входит в совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group. "Все аптеки" также являются частью экосистемы Mail.ru Group и агрегируют более 30 тысяч аптек по всей России, в том числе, крупнейшие сети, и выступает техническим партнером проекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573817350.html

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москва

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, delivery club, mail.ru group, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика