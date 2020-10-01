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Delivery Club начал доставлять лекарства по Москве и Санкт-Петербургу
Онлайн-сервис доставки готовой еды Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:20
2020-10-01T10:21
россия
delivery club
mail.ru group
владимир путин
москва
санкт-петербург
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Онлайн-сервис доставки готовой еды <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a> совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, позднее география услуги будет расширена, говорится в сообщении компаний.В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. В мае правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке."На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из четырех аптечных сетей: "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены за счет возможностей сервиса "Все аптеки", - говорится сообщении.Доставкой заказов из аптек займутся курьеры Delivery Club. Среднее время доставки – от 30 минут, а стоимость – 149 рублей. "Delivery Club осуществляет доставку только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения, и сопутствующих товаров – всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах", - уточняется в сообщении.В нем отмечается, что в рамках проекта будет протестировано техническое решение сервиса "Все аптеки", позволяющее клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках."Запуск стал возможен благодаря тому, что сервисы Delivery Club и "Все аптеки" входят в единую экосистему продуктов Mail.ru Group. Быстрая, бесконтактная доставка будет очень востребована в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. За счет возможностей сервиса и разнообразия партнеров "Всех аптек", уже в ближайшие месяцы мы увеличим географию работы услуги и количество аптечных сетей, из которых будет доступна доставка, в разных регионах России", - приводятся в сообщении слова руководителя сервиса "Все аптеки" Александра Котлярова.Delivery Club входит в совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group. "Все аптеки" также являются частью экосистемы Mail.ru Group и агрегируют более 30 тысяч аптек по всей России, в том числе, крупнейшие сети, и выступает техническим партнером проекта.
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россия
москва
санкт-петербург
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россия, delivery club, mail.ru group, владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика

Delivery Club начал доставлять лекарства по Москве и Санкт-Петербургу

10:20 01.10.2020 (обновлено: 10:21 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКурьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в "Макдональдсе"
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Онлайн-сервис доставки готовой еды Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге, позднее география услуги будет расширена, говорится в сообщении компаний.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. В мае правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.
"На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из четырех аптечных сетей: "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены за счет возможностей сервиса "Все аптеки", - говорится сообщении.
Доставкой заказов из аптек займутся курьеры Delivery Club. Среднее время доставки – от 30 минут, а стоимость – 149 рублей. "Delivery Club осуществляет доставку только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения, и сопутствующих товаров – всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах", - уточняется в сообщении.
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В нем отмечается, что в рамках проекта будет протестировано техническое решение сервиса "Все аптеки", позволяющее клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках.
"Запуск стал возможен благодаря тому, что сервисы Delivery Club и "Все аптеки" входят в единую экосистему продуктов Mail.ru Group. Быстрая, бесконтактная доставка будет очень востребована в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. За счет возможностей сервиса и разнообразия партнеров "Всех аптек", уже в ближайшие месяцы мы увеличим географию работы услуги и количество аптечных сетей, из которых будет доступна доставка, в разных регионах России", - приводятся в сообщении слова руководителя сервиса "Все аптеки" Александра Котлярова.
Delivery Club входит в совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group. "Все аптеки" также являются частью экосистемы Mail.ru Group и агрегируют более 30 тысяч аптек по всей России, в том числе, крупнейшие сети, и выступает техническим партнером проекта.
 
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РоссияDelivery ClubMail.Ru GroupВладимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
 
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