https://ria.ru/20201001/kuleba-1578052505.html
В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе "на самые... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:51
2020-10-01T14:51
2020-10-01T15:32
протесты в белоруссии
ситуация на украине
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
мид белоруссии
белоруссия
киев
украина
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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Заявления главы МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Кулебы</a> о легитимности президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе "на самые хлесткие по своему содержанию фигуры речи", заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> после инаугурации Лукашенко сообщил, что не считает его легитимным президентом. При этом Кулеба проинформировал, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент"."Последние заявления министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи", - говорится в<a href="https://mfa.gov.by/press/news_mfa/d7211af35e4c6232.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> заявлении</a> Глаза на сайте МИД.Пресс-секретарь предположил, что Кулебе "очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри".Глаз также отметил, что, слушая все эти "безответственные высказывания", всерьез задумывается о профессионализме отдельных украинских коллег. По его словам, в Киеве то ставят отношения с Белоруссией "на паузу", то предлагают "нейтральное медиаторство", отрицая изначально "любую возможность диалога с действующей легитимной властью"."Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку. К сожалению, нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе", - добавил пресс-секретарь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578050999.html
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html
Eugene Citizen
Неужто доходить начало с кем имеют дело :-)
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2
белоруссия
киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, мид белоруссии, белоруссия, киев, украина, в мире
МИНСК, 1 окт - РИА Новости.
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
о легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко
похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе "на самые хлесткие по своему содержанию фигуры речи", заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
МИД Украины
после инаугурации Лукашенко сообщил, что не считает его легитимным президентом. При этом Кулеба проинформировал, что Киев
в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".
"Последние заявления министра иностранных дел Украины
Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи", - говорится в заявлении
Глаза на сайте МИД.
Пресс-секретарь предположил, что Кулебе "очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри".
Глаз также отметил, что, слушая все эти "безответственные высказывания", всерьез задумывается о профессионализме отдельных украинских коллег. По его словам, в Киеве то ставят отношения с Белоруссией "на паузу", то предлагают "нейтральное медиаторство", отрицая изначально "любую возможность диалога с действующей легитимной властью".
"Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку. К сожалению, нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе", - добавил пресс-секретарь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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