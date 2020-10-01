https://ria.ru/20201001/kuleba-1578052505.html

В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе "на самые... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:51

2020-10-01T14:51

2020-10-01T15:32

протесты в белоруссии

ситуация на украине

дмитрий кулеба

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белоруссия

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<strong>МИНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Заявления главы МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Кулебы</a> о легитимности президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе "на самые хлесткие по своему содержанию фигуры речи", заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> после инаугурации Лукашенко сообщил, что не считает его легитимным президентом. При этом Кулеба проинформировал, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент"."Последние заявления министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи", - говорится в<a href="https://mfa.gov.by/press/news_mfa/d7211af35e4c6232.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> заявлении</a> Глаза на сайте МИД.Пресс-секретарь предположил, что Кулебе "очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри".Глаз также отметил, что, слушая все эти "безответственные высказывания", всерьез задумывается о профессионализме отдельных украинских коллег. По его словам, в Киеве то ставят отношения с Белоруссией "на паузу", то предлагают "нейтральное медиаторство", отрицая изначально "любую возможность диалога с действующей легитимной властью"."Хотя сами предложения "нейтрального медиаторства" от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку. К сожалению, нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе", - добавил пресс-секретарь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578050999.html

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html

Eugene Citizen Неужто доходить начало с кем имеют дело :-) 10

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белоруссия

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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