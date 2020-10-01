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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578038762.html
В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 169 человек с COVID-19, за все время - 20 891, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T11:25
2020-10-01T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 169 человек с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, за все время - 20 891, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев... За весь период по России умерло 20 891 человек", - говорится в сообщении.В частности, 24 человека скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 22 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, девять - в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург, происшествия

В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом

11:25 01.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. За сутки в России умерли 169 человек с COVID-19, за все время - 20 891, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев... За весь период по России умерло 20 891 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 24 человека скончались в Москве, 22 - в Петербурге, девять - в Ростовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваРостовская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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