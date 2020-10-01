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Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:08
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россия
си цзиньпин
владимир путин
китай
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил поздравительную телеграмму председателю КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпину</a> по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, отметив весомую роль Пекина в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах", - говорится в сообщении.Путин отметил, что Россия придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах. Также Путин отметил, что Россия нацелена на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности – в том числе пандемии коронавирусной инфекции."Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире", – подчеркнул президент.
https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html
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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай

Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая

10:08 01.10.2020 (обновлено: 10:10 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, отметив весомую роль Пекина в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что Россия придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах. Также Путин отметил, что Россия нацелена на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности – в том числе пандемии коронавирусной инфекции.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире", – подчеркнул президент.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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РоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитай
 
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