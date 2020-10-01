Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
10:08 01.10.2020 (обновлено: 10:10 01.10.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, отметив весомую роль Пекина в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что Россия придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах. Также Путин отметил, что Россия нацелена на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности – в том числе пандемии коронавирусной инфекции.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире", – подчеркнул президент.
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