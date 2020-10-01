https://ria.ru/20201001/karabakh-1578073295.html

Ереван заявил о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе

Во время конфликта в Нагорном Карабахе погибло 1280 азербайджанских военных, 2700 были ранены, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:16

2020-10-01T19:16

2020-10-01T20:15

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Во время конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> погибло 1280 азербайджанских военных, 2700 были ранены, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Тигран Авинян.На своей странице в <a href="https://www.facebook.com/tigran.avinyan/posts/2586828931621511" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> он опубликовал инфографику, согласно которой с начала эскалации Баку также потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы, две установки "Смерч" и четыре самолета.Ранее представитель армянского Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что в четверг подразделения ПВО непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> уничтожили три самолета, два вертолета и шесть беспилотников ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В Баку назвали эти сообщения дезинформацией и заявили, что не использовали в четверг боевую авиацию.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась на прошлой неделе. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — осудили эскалацию, призвали Баку и Ереван прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.Конфликт усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.

https://ria.ru/20201001/obstrel-1578060523.html

Улькер G Во сне приснилось им 67

Простой Чел Вот скажи, кто говорит правду? Азербайджан, который скрывает свои потери, но кричит про убитых мирных жителей или Армения, которая в отличии от Азербайджана не скрывает свои потери и по последним официальным данным есть 100+ погибших? 52

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры Минобороны Армении Армянское Минобороны заявляет об уничтожении азербайджанского беспилотника и публикует видео. 2020-10-01T19:16 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире