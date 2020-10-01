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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578072595.html
Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:02
2020-10-01T19:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
мевлют чавушоглу
нагорный карабах
сергей лавров
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> обсудил с турецким коллегой <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлютом Чавушоглу</a> эскалацию напряженности вокруг <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, заявили в МИД РФ."Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло. С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", - отметили в российском МИД.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
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россия
нагорный карабах
турция
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россия, обсе, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, сергей лавров, турция, в мире

Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе

19:02 01.10.2020 (обновлено: 19:05 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре
28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, заявили в МИД РФ.

"Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - говорится в сообщении МИД.

"Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло. С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", - отметили в российском МИД.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияОБСЕМевлют ЧавушоглуНагорный КарабахСергей ЛавровТурцияВ мире
 
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