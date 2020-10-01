Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе
19:02 01.10.2020 (обновлено: 19:05 01.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, заявили в МИД РФ.
"Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - говорится в сообщении МИД.
"Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло. С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", - отметили в российском МИД.
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