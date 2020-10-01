https://ria.ru/20201001/karabakh-1578072595.html

Лавров и Чавушоглу обсудили присутствие боевиков в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:02

2020-10-01T19:02

2020-10-01T19:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

мевлют чавушоглу

нагорный карабах

сергей лавров

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> обсудил с турецким коллегой <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлютом Чавушоглу</a> эскалацию напряженности вокруг <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, заявили в МИД РФ."Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло. С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 г", - отметили в российском МИД.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

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россия

нагорный карабах

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, сергей лавров, турция, в мире