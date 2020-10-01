Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
16:45 01.10.2020 (обновлено: 16:51 01.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону военный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам источник в МИД республики.
Предыдущий телефонный разговор между двумя министрами по ситуации в Карабахе состоялся 27 сентября. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, Лавров и Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по теме агрессии Армении", - сообщил источник, добавив, что также обсуждалась ситуация в Ливии.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.