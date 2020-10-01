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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/karabakh-1578060979.html
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону военный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам источник в МИД республики. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:45
2020-10-01T16:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
мевлют чавушоглу
нагорный карабах
сергей лавров
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Главы МИД РФ и Турции <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> обсудили по телефону военный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам источник в МИД республики.Предыдущий телефонный разговор между двумя министрами по ситуации в Карабахе состоялся 27 сентября. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, Лавров и Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения."Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по теме агрессии Армении", - сообщил источник, добавив, что также обсуждалась ситуация в Ливии.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/makron-1578060620.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578036419.html
россия
нагорный карабах
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россия, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, сергей лавров, турция, в мире

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

16:45 01.10.2020 (обновлено: 16:51 01.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону военный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам источник в МИД республики.
Предыдущий телефонный разговор между двумя министрами по ситуации в Карабахе состоялся 27 сентября. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, Лавров и Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии встречи в Риге - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по теме агрессии Армении", - сообщил источник, добавив, что также обсуждалась ситуация в Ливии.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияМевлют ЧавушоглуНагорный КарабахСергей ЛавровТурцияВ мире
 
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